Fedakarlık Seviyeni Ölçüyoruz!
Fedakarlık, ilişkilerde hem en romantik sahneleri yaratan hem de içten içe en çok yoran şey olabiliyor. Peki sen söz konusu ilişkin olunca ne kadar fedakar oluyorsun? Cevaplarını içgüdüsel olarak seç, çok düşünme! Hazırsan başlayalım, bakalım fedakarlık seviyen ne durumda!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini öğrenelim!
2. Partnerin gece 23.30’da çok kötü hissettiğini söyleyip seni arıyor, ertesi gün de senin için çok kritik bir gün. Ne yaparsın?
3. Diyelim ki partnerin, haftalardır beklediğin buluşmayı iş yüzünden son anda iptal ediyor ve senden anlayış bekliyor. Tepkin ne olur?
4. Burası önemli! Partnerinle yaşadığın bir kriz anında karakterin daha çok hangisine kayar?
5. Partnerin maddi olarak sıkışık bir dönemde ve senden destek istiyor. Sen de çok rahat durumda değilsin. Ne hissedersin, ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Romantik jest denince aklına hangisi geliyor?
7. Tartışmalardan sonra ilişkide barışma adımını genellikle kim atar?
8. Son olarak, kendini ilişkide en çok nasıl konumlandırırsın?
Sen ilişkide kendini feda etmeye çok yatkın bir insansın!
Sıcak kalplisin ama fedakarlık yaparak kendini unutuyorsun!
Sen ilişkide fedakarlığı dengeli ve bilinçli şekilde yöneten bir insansın!
Sen ilişkide önce kendi sınırlarını korumayı önemsiyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın