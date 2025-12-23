Fedakarlık Seviyeni Ölçüyoruz!

Bir ilişkide emek vermenin kaçınılmaz olduğunu biliyor ve bundan kaçmıyorsun. Gerektiğinde planlarını değiştiriyor, partnerini destekliyor ama bunu yaparken kendi hayatından tamamen vazgeçmiyorsun. Biz derken kendi varlığını koruyabilmek de senin için önemli! Bu da seni hem güçlü bir partner hem de sağlıklı sınırları olan biri yapıyor. Her zaman yüzde yüz kusursuz bir denge yakalayamasan da ne verdiğinin ve ne aldığının farkındasın. Bu tavır, ilişkinde güven ve saygıyı artırırken, fedakarlığı da dramatik bir şeye dönüşmekten uzak tutuyor. Bu çizgiyi korumaya devam edersen, hem kendine hem partnerine iyi gelen uzun soluklu bağlar kurma ihtimalin çok yüksek!