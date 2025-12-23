onedio
Fedakarlık Seviyeni Ölçüyoruz!

23.12.2025 - 22:01

Fedakarlık, ilişkilerde hem en romantik sahneleri yaratan hem de içten içe en çok yoran şey olabiliyor. Peki sen söz konusu ilişkin olunca ne kadar fedakar oluyorsun? Cevaplarını içgüdüsel olarak seç, çok düşünme! Hazırsan başlayalım, bakalım fedakarlık seviyen ne durumda!

1. Cinsiyetini öğrenelim!

2. Partnerin gece 23.30’da çok kötü hissettiğini söyleyip seni arıyor, ertesi gün de senin için çok kritik bir gün. Ne yaparsın?

3. Diyelim ki partnerin, haftalardır beklediğin buluşmayı iş yüzünden son anda iptal ediyor ve senden anlayış bekliyor. Tepkin ne olur?

4. Burası önemli! Partnerinle yaşadığın bir kriz anında karakterin daha çok hangisine kayar?

5. Partnerin maddi olarak sıkışık bir dönemde ve senden destek istiyor. Sen de çok rahat durumda değilsin. Ne hissedersin, ne yaparsın?

6. Romantik jest denince aklına hangisi geliyor?

7. Tartışmalardan sonra ilişkide barışma adımını genellikle kim atar?

8. Son olarak, kendini ilişkide en çok nasıl konumlandırırsın?

Sen ilişkide kendini feda etmeye çok yatkın bir insansın!

Partnerin için çok büyük şeylerden vazgeçmeye hazırsın. Bazen şehir, bazen uyku, bazen de kendi hayallerin gündemden düşebiliyor. “Önce o iyi olsun, ben bir şekilde idare ederim” bakış açısı sende epey güçlü. Bu da, sevgi kapasitenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor ama uzun vadede seni içten içe yoran, görülmediğini hissettiren bir tablo da yaratıyor. Kendine ait alanların, planların ve duyguların geri planda kaldıkça ilişkideki denge bozuluyor. Unutma, sınır koymak sevgini azaltmıyor hatta aksine sevgini daha sürdürülebilir hale getiriyor. Fedakarlığın sana yük olmasın!

Sıcak kalplisin ama fedakarlık yaparak kendini unutuyorsun!

İlişkide elinden geleni yapmayı, partnerini mutlu etmeyi seviyorsun. Çoğu zaman onun ihtiyaçlarını dikkate alıyor, kendi konforundan, planlarından, uykundan bile kolayca vazgeçebiliyorsun. Ama içinde garip bir his oluyor. Bazen kırılıyor ama bunu tam göstermeden tolere etmeye çalışıyorsun. Haliyle bu da zamanla içsel bir yorgunluk yaratıyor. Biraz daha net sınırlar çizdiğinde ve isteklerini açıkça söylediğinde, ilişkinin kalitesi düşmek yerine tam tersi artacak. Çünkü gerçek denge, karşılıklı görüldüğünü ve değer gördüğünü hissetmekle kuruluyor!

Sen ilişkide fedakarlığı dengeli ve bilinçli şekilde yöneten bir insansın!

Bir ilişkide emek vermenin kaçınılmaz olduğunu biliyor ve bundan kaçmıyorsun. Gerektiğinde planlarını değiştiriyor, partnerini destekliyor ama bunu yaparken kendi hayatından tamamen vazgeçmiyorsun. Biz derken kendi varlığını koruyabilmek de senin için önemli! Bu da seni hem güçlü bir partner hem de sağlıklı sınırları olan biri yapıyor. Her zaman yüzde yüz kusursuz bir denge yakalayamasan da ne verdiğinin ve ne aldığının farkındasın. Bu tavır, ilişkinde güven ve saygıyı artırırken, fedakarlığı da dramatik bir şeye dönüşmekten uzak tutuyor. Bu çizgiyi korumaya devam edersen, hem kendine hem partnerine iyi gelen uzun soluklu bağlar kurma ihtimalin çok yüksek!

Sen ilişkide önce kendi sınırlarını korumayı önemsiyorsun!

Senin için bir ilişki, iki ayrı bireyin yan yana durduğu bir ortaklık. Kendi işini, şehrini, planlarını ve iç dengeni kolay kolay gözden çıkarmak istemiyorsun ve bu aslında çok kıymetli bir özbakım becerisi. Bazıları seni ilk bakışta mesafeli veya fazla güçlü bulabiliyor ama sen ne kadar yük taşıyabileceğini gayet iyi biliyorsun. Bazen kendini sorguladığın anlar olsa da uzun vadede bu duruş seni duygusal olarak daha az yıpratıyor. Eğer bu sağlam sınırları, empatiyle ve zaman zaman küçük jestlerle harmanlarsan hem kendini koruyan hem de derin bağlar kurabilen, gayet sağlıklı bir ilişki modeli yaratabilirsin!

