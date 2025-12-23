Kimin Konserini Kaçırsan Çok Üzülürsün?
Konser ortamı bambaşka bir atmosfer! Hele ki hayranı olduğun bir ismin konserindeysen, işte o gün unutulmaz olur! Herkesin içini ayrı bir yerden vuran favori bir sanatçısı vardır; biletini kaçırırsan günlerce kendine gelemezsin... Bu testle, senin için en özel ismi buluyoruz! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir konserde ilk dikkat ettiğin şey hangisi olur?
2. Peki, favori müzik türün hangisi?
3. Tekrar tekrar izlesen de sıkılmayacağın film hangisi?
4. Dinlemekten keyif aldığın o enstrüman hangisi?
5. Bir mekana gittin ve çalan müzik sana göre çok kötü! Tepkin ne olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Peki, giyim tarzın genelde nasıldır?
7. En son ne zaman bir konsere gittin?
8. "Tarzıma hitap etmese bile dinlerim." dediğin efsane sanatçı hangisi?
Metallica! 🤘
Beyonce! 👑
Eminem! 🔥
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın