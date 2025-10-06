onedio
Gençlerin Bile Gitmek İstediği Çin'deki Huzurevinin Hayran Bırakan Detayları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.10.2025 - 09:19

Huzurevi denilince aklınızda nasıl bir yer canlanıyor? Pek kimsenin gitmek istemeyeceği, filmlerden gördüğümüz kadarıyla da gidenlerin genellikle yalnız kaldığı bir yer! Peki ya huzurevleri gerçekten yaşlıların gitmek isteyeceği, kaliteli vakit geçirebileceği bir yer de olabilir mi?

Çinli bir influencer, büyükannesinin kaldığı huzurevinin detaylarını paylaştı ve gençler bile 'biz de gitmek istiyoruz' yorumları yaptı!

Bakalım Çin'deki huzurevleri nasılmış?

Bu liste, huzurevindeki etkinliklerin listesi!

Bu liste, huzurevindeki etkinliklerin listesi!

Huzurevi sakinlerinin yararlanabileceği birbirinden farklı etkinlikler var. Spor salonu, havuz, karaoke alanı, kart oyunu alanı dışında hobilerini yapabilecekleri, ilgilerini çeken etkinliklere katılabilecekleri programlar var. Ayrıca her ay bir kez ücretsiz olarak kuaföre gidebiliyorlar ve her gece bir hemşire sağlık kontrollerini sağlıyor!

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
