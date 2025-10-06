Gençlerin Bile Gitmek İstediği Çin'deki Huzurevinin Hayran Bırakan Detayları

Huzurevi denilince aklınızda nasıl bir yer canlanıyor? Pek kimsenin gitmek istemeyeceği, filmlerden gördüğümüz kadarıyla da gidenlerin genellikle yalnız kaldığı bir yer! Peki ya huzurevleri gerçekten yaşlıların gitmek isteyeceği, kaliteli vakit geçirebileceği bir yer de olabilir mi?
Çinli bir influencer, büyükannesinin kaldığı huzurevinin detaylarını paylaştı ve gençler bile 'biz de gitmek istiyoruz' yorumları yaptı!
Bakalım Çin'deki huzurevleri nasılmış?
Kaynak: Instagram / CLAIRE & PETER
Bu liste, huzurevindeki etkinliklerin listesi!
