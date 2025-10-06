onedio
Bozuk Salçaları Yedireceklerdi! Firma Sahibinin Pişkin Yanıtı Belediye Başkanını Çileden Çıkardı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.10.2025 - 08:16

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın firma denetimlerinde şok eden anlar yaşandı. Bozuk salça ve reçelleri piyasa sürme hazırlığında olan bir firmaya giden Yılmaz, gördükleri ve aldığı yanıtlar karşısında küplere bindi. Firma sahibine 'Bunları annene yedirir misin?' diye soran Yılmaz, 'Tabii ki hayır' yanıtını alınca 'Seni Allah'a bile havale etmiyorum' dedi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Firma sahibinin pişkin yanıtı Belediye Başkanı'nı çileden çıkardı: "Seni Allah'a bile havale etmiyorum."

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, zabıta ekipleriyle gıda denetimi gerçekleştirdi. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı, bozulmuş salça, reçel ve tarihi geçmiş ürünlerin bulunduğu bir firmaya giden Yılmaz, çileden çıktı. 

Yılmaz, firma sahibine “Bunları annene yedirir misin?” diye sordu. Firma sahibi, 'Tabii ki hayır' yanıtını verdi. Bunun üzerine Belediye Başkanı, küplere bindi ve “Annene yedirmediğin şeyleri başka çocuklara mı yediriyorsun? Seni Allah’a bile havale etmiyorum” dedi.

Öte yandan Yılmaz, 80 ton dışarıda 4 TIR mal yakaladıklarını dile getirdi.

