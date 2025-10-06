Bozuk Salçaları Yedireceklerdi! Firma Sahibinin Pişkin Yanıtı Belediye Başkanını Çileden Çıkardı

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın firma denetimlerinde şok eden anlar yaşandı. Bozuk salça ve reçelleri piyasa sürme hazırlığında olan bir firmaya giden Yılmaz, gördükleri ve aldığı yanıtlar karşısında küplere bindi. Firma sahibine 'Bunları annene yedirir misin?' diye soran Yılmaz, 'Tabii ki hayır' yanıtını alınca 'Seni Allah'a bile havale etmiyorum' dedi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Firma sahibinin pişkin yanıtı Belediye Başkanı'nı çileden çıkardı: "Seni Allah'a bile havale etmiyorum."
