Adana'da 16 Yaşındaki Çocuk Pastaneye El Bombası Attı

Dilara Şimşek
06.10.2025 - 07:25

Adana’da 16 yaşındaki bir çocuk müşterilerin bulunduğu sırada bir pastaneye el bombası attı. Pastanede bulunanlar büyük korku ve panik yaşarken Ö.G. gözaltına alındı. Olayın ardından Adana Valiliği X hesabından bir açıklama yapıldı.

Adana'da bir pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Müşterilerin mekanda bulunduğu sırada pastaneye bir kişi tarafından el bombası atıldı. Mekanda bulunanlar büyük korku yaşadı. El bombasının piminin çekili olmadığı anlaşıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

El bombası atanın 16 yaşındaki çocuk olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alındı.

Bombayı atan 16 yaşındaki Ö.G. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Bulvarı tek yönlü trafiğe kapatan polis, geniş güvenlik önlemi altında el bombasını bulunduğu yerden alıp, kriminal inceleme için Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol, yeniden trafiği açıldı.

Adana Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 'Yapılan incelemede iş yerinin giriş kısmında patlamamış halde el bombası olduğu tespit edilerek gerekli çevre güvenliği sağlanmış olup patlayıcı maddeyi attığı belirlenen Ö. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır' denildi.

Olay yeri böyle görüntülendi:

