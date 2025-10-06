Adana'da 16 Yaşındaki Çocuk Pastaneye El Bombası Attı
Adana’da 16 yaşındaki bir çocuk müşterilerin bulunduğu sırada bir pastaneye el bombası attı. Pastanede bulunanlar büyük korku ve panik yaşarken Ö.G. gözaltına alındı. Olayın ardından Adana Valiliği X hesabından bir açıklama yapıldı.
Adana'da bir pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıldı.
El bombası atanın 16 yaşındaki çocuk olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alındı.
Olay yeri böyle görüntülendi:
