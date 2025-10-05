onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Eskişehir’de Balıkçı Dehşeti: Bozuk Diye İade Etmek İstediği Çupra ile Dövülen Vatandaş!

Eskişehir’de Balıkçı Dehşeti: Bozuk Diye İade Etmek İstediği Çupra ile Dövülen Vatandaş!

Eskişehir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.10.2025 - 14:22

Eskişehir’de pazardaki balıkçıdan 2 tane çupra alan Hamza Çetinkaya isimli vatandaş sonrasında balıktan gelen kötü koku nedeniyle bozuk balık şüphesiyle balıkları iade etmek istedi. Pazardaki balıkçılar ise balığın bozuk olmadığını iddia etti ve Çetinkaya’nın tezgaha koyduğu balıklarla vatandaşı dövdü. Darp raporu olan Hamza Çetinkaya parmağında oluşan hissizlik nedeniyle balıkçılardan şikayetçi oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fabrika işçisi Hamza Çetinkaya ailesiyle balık ziyafeti çekmek istedi ancak günü kabusa döndü.

Fabrika işçisi Hamza Çetinkaya ailesiyle balık ziyafeti çekmek istedi ancak günü kabusa döndü.

İş çıkışında Yenidoğan Mahallesinde kurulan bir semt pazarına giden Çetinkaya, 300 lira karşılığında 2 tane çupra alarak eve gitti. Ancak evde eşi balıkları hazırlarken balıktan gelen kokudan şüphelendi ve Hamza Çetinkaya aldığı balıkları geri götürdü.

Fakat burada Hamza Çetinkaya, iddiasına göre balıkçı esnafı tarafından rencide edilerek parası geri verilmedi. Sitem ederek balıkları tezgâha bırakan Çetinkaya, başka bir balıkçıya yöneldi.

Arkasından koşan balıkçılar ise Çetinkaya'nın bıraktığı çupra ile Çetinkaya'ya vurmaya başladı. Aldığı darbelerle şaşıran Hamza Çetinkaya, iddiasına göre balıkçılar tarafından darp edildi. Darp esnasında yüzük parmağı kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan Çetinkaya, olay yerinden ayrılarak hastaneye gitti. Burada darp raporu alan Çetinkaya, şu anda parmağını tam anlamıyla kullanmadığını ve his kaybı olduğunu söyledi. Balıkla darp edilen adam sürecin peşini bırakmayacağını ve dava açtığını belirtti.

“Balıkçılar bana çupra ve sopalarla vurmaya başladı.”

“Balıkçılar bana çupra ve sopalarla vurmaya başladı.”

Hamza Çetinkaya yaşananları şöyle anlattı;

“İleride bir balıkçı daha var oraya giderek 2 çupra almak istedim. Çünkü olay çıkacak orada. İki balıkçı arasında 200 metre ya da 150 metre gibi bir mesafe vardı. Rahatsız olduğum için dedim hadi olay çıkmasın, başka bir balıkçıdan alayım. Diğer balıkçının önünde tam balıklarımı alacakken, tartıştığım esnaf çıktı geldiler, kalabalık bir şekilde. Omuzumdan tuttu, geri çekti beni. Geri çekince de suratıma direkt balığı çarptı zaten. Suratıma çarptı. Ondan sonra yumruk atmaya kalktı bana. Kalabalıklardı ve ellerinde bıçaklar var. Orada bana darp yaptılar, yumruk attılar. Elinde sopa vardı, sopayla vurdu, balıkla vurdu. Balığı suratıma vurdu yani burun tarafıma. Bir kendi tezgâhında vurdu, bir de geldi orada vurdu. Öbür balıkçılar da aslında gördüğü halde şahitlik yapmadı bana. Birbiriyle akrabalar. Darp raporu aldım, parçalı kırıklar var elimde. Daha iyileşmedi. Çolak kaldı elim. Bükemiyorum, hareket ettiremiyorum. İş alanımda bana engel. Hafif bir dokunmayla ağrı sızı yapıyor.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.