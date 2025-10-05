Eskişehir’de Balıkçı Dehşeti: Bozuk Diye İade Etmek İstediği Çupra ile Dövülen Vatandaş!
Eskişehir’de pazardaki balıkçıdan 2 tane çupra alan Hamza Çetinkaya isimli vatandaş sonrasında balıktan gelen kötü koku nedeniyle bozuk balık şüphesiyle balıkları iade etmek istedi. Pazardaki balıkçılar ise balığın bozuk olmadığını iddia etti ve Çetinkaya’nın tezgaha koyduğu balıklarla vatandaşı dövdü. Darp raporu olan Hamza Çetinkaya parmağında oluşan hissizlik nedeniyle balıkçılardan şikayetçi oldu.
Fabrika işçisi Hamza Çetinkaya ailesiyle balık ziyafeti çekmek istedi ancak günü kabusa döndü.
“Balıkçılar bana çupra ve sopalarla vurmaya başladı.”
