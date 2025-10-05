onedio
Saldırgan Kadın Gözaltına Alındı: Kocaeli’nde Etek Giydiği İçin Saldırıya Uğrayan Üniversite Öğrencisi!

Saldırgan Kadın Gözaltına Alındı: Kocaeli’nde Etek Giydiği İçin Saldırıya Uğrayan Üniversite Öğrencisi!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.10.2025 - 11:12

Kocaeli’nde üniversite öğrencisi genç kız, giydiği etek yüzünden yolda yürürken bir kadının saldırısına uğradı. Geçtiğimiz cuma günü İzmit ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde yaşanan olayın görüntülerinin gündem olmasında saldırgan kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Kocaeli Gündem

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde geçtiğimiz cuma günü tepki çeken bir olay yaşandı.

Üniversite öğrencisi bir genç kız, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir mağazaya girdiği sırada başka bir kadının saldırısına uğradı. 

Karakola giderek şikayetçi olan genç kız, kadının etek giydiği için ağza alınmayacak laflar söylediğini ve kaynak saçını çekerek kopardığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Genç kızın şikayeti ile harekete geçen polis ekipleri saldırgan kadını yakalayarak gözaltına aldı.

Etek giydiği için saldırıya uğrayan kız 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
