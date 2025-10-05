Saldırgan Kadın Gözaltına Alındı: Kocaeli’nde Etek Giydiği İçin Saldırıya Uğrayan Üniversite Öğrencisi!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde geçtiğimiz cuma günü tepki çeken bir olay yaşandı.

Üniversite öğrencisi bir genç kız, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir mağazaya girdiği sırada başka bir kadının saldırısına uğradı.

Karakola giderek şikayetçi olan genç kız, kadının etek giydiği için ağza alınmayacak laflar söylediğini ve kaynak saçını çekerek kopardığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Genç kızın şikayeti ile harekete geçen polis ekipleri saldırgan kadını yakalayarak gözaltına aldı.