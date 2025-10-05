Saldırgan Kadın Gözaltına Alındı: Kocaeli’nde Etek Giydiği İçin Saldırıya Uğrayan Üniversite Öğrencisi!
Kocaeli’nde üniversite öğrencisi genç kız, giydiği etek yüzünden yolda yürürken bir kadının saldırısına uğradı. Geçtiğimiz cuma günü İzmit ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde yaşanan olayın görüntülerinin gündem olmasında saldırgan kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Kocaeli Gündem
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde geçtiğimiz cuma günü tepki çeken bir olay yaşandı.
Etek giydiği için saldırıya uğrayan kız
