Kış Ülkeye Geliyor: Salı Günü Hava Sıcaklıklarında Ani Düşüş Yaşanacak
Türkiye’de hafta sonu büyük ölçüde yağışlı geçiyor. Yağışlar zaman zaman Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde etkili oluyor. İstanbul’da bugün de yağmur geçişleri olacak ancak akşam saatlerinde yağışlar kenti terk edecek.
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen ise yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta salı gününden itibaren hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanacağını ifade etti. Mevsim normallerinin altına inecek sıcaklıklarında 7 derece birden düşüş yaşanacak.
Sonbaharın gelmesiyle birlikte Türkiye’de soğuk hava da etkisini hissettirmeye başladı.
5 Ekim Hava Durumu 👇
