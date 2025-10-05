Kış Ülkeye Geliyor: Salı Günü Hava Sıcaklıklarında Ani Düşüş Yaşanacak

Önümüzdeki hafta ise kış resmen Türkiye’ye giriş yapacak. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, salı gününden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının ülkede etkili olacağını ve hava sıcaklarının 7 derece birden düşebileceğini ifade etti.

“Salı gününden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı hava geliyor. Bu yağışla birlikte sıcaklıklarda 7 derece kadar düşecek. Yağışlar İstanbul’da önümüzdeki hafta Salı gününden itibaren etkili olacak. Antalya’nın Batı bölgelerinde de etkili olacak. Fethiye’nin de güney tarafında etkili olacak. Su baskınları da yapacak.”