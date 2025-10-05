onedio
Kış Ülkeye Geliyor: Salı Günü Hava Sıcaklıklarında Ani Düşüş Yaşanacak

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.10.2025 - 09:59

Türkiye’de hafta sonu büyük ölçüde yağışlı geçiyor. Yağışlar zaman zaman Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde etkili oluyor. İstanbul’da bugün de yağmur geçişleri olacak ancak akşam saatlerinde yağışlar kenti terk edecek.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen ise yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta salı gününden itibaren hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanacağını ifade etti. Mevsim normallerinin altına inecek sıcaklıklarında 7 derece birden düşüş yaşanacak.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Türkiye’de soğuk hava da etkisini hissettirmeye başladı.

Önümüzdeki hafta ise kış resmen Türkiye’ye giriş yapacak. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, salı gününden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının ülkede etkili olacağını ve hava sıcaklarının 7 derece birden düşebileceğini ifade etti.

Salı gününden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı hava geliyor. Bu yağışla birlikte sıcaklıklarda 7 derece kadar düşecek. Yağışlar İstanbul’da önümüzdeki hafta Salı gününden itibaren etkili olacak. Antalya’nın Batı bölgelerinde de etkili olacak. Fethiye’nin de güney tarafında etkili olacak. Su baskınları da yapacak.

5 Ekim Hava Durumu 👇

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, İstanbul, Sakarya, Bursa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

