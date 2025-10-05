9 Aylık Yaşam Savaşı: Yazar Hanzade Özerten Urul Sahte Alkol Yüzünden Hayatını Kaybetti
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan yazar Hanzade Özerten Urul ve eşi Emre Urul, 24 Ocak’ta sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
