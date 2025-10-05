onedio
9 Aylık Yaşam Savaşı: Yazar Hanzade Özerten Urul Sahte Alkol Yüzünden Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.10.2025 - 08:44

Yazar ve iletişimci Hanzade Özerten Urul, eşi Emre Erul ile birlikte metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaklaşık 9 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sahte alkolün Ankara’dan temin edildiğini tespit eden polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan yazar Hanzade Özerten Urul ve eşi Emre Urul, 24 Ocak’ta sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Hanzade Özerten Urul, Bodrum Devlet Hastanesi'ne eşi ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hanzade Özerten Urul önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından ilçedeki bir özel hastaneye sevk edildi. Hanzede Özerten Urul, 28 Eylül'de, 9 ay süren yaşam savaşını kaybetti, ertesi gün Ortakent Kerem Aydınlar Camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. 

Emre Urul'un ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde süren 36 saatlik tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çiftin metil alkolü Ankara'dan aldıkları belirlendi. Polis, şüphelilerin Z.A.D. ve M.T. olduğunu tespit etti. 26 Ocak'ta düzenlenen operasyon ile şüpheliler, Ankara'da gözaltına alındı. 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

