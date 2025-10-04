onedio
Japonya'da İnsanlar Yapay Zekanın Ürettiği Botlarla Eşleşip Flört Ediyor

Japonya'da İnsanlar Yapay Zekanın Ürettiği Botlarla Eşleşip Flört Ediyor

04.10.2025 - 21:20

Dijital çağda aşk ve ilişkiler yeni boyutlar kazanıyor. 2023’te Japonya’da yayına giren “Loverse” adlı uygulama, yapay zekâ sayesinde kullanıcıların sanal flört deneyimi yaşamasını sağlıyor. Karşılarına çıkan profiller gerçek kişiler değil, insan davranışlarını taklit eden yapay zekâ botlarından oluşuyor. Ancak uygulama, bu yapısı nedeniyle toplumsal tartışmaları da gündeme taşıyor.

Yapay zeka "meşgul" olduğu için geç cevap verebiliyor.

Yapay zeka "meşgul" olduğu için geç cevap verebiliyor.

Loverse, geleneksel flört uygulamalarının mantığıyla işliyor. Kullanıcılar profiller arasında kaydırma yaparak seçim yapıyor ve eşleşme olduğunda sohbet başlıyor. Ancak eşleşilen kişiler gerçek değil, yapay zekâ botları. Bot profilleri yaş, ilgi alanları ve hobiler gibi detaylarla donatılmış, cevaplar ise gerçek insanlardaki gibi gecikmeli geliyor; yapay zekâ “meşgul” olabiliyor.

Kullancıların çoğunun evli olduğu öğrenildi.

Kullancıların çoğunun evli olduğu öğrenildi.

Uygulamanın aylık abonelik ücreti yaklaşık 2.500 yen (12 sterlin/17 dolar) civarında. Loverse’in en çarpıcı özelliği, botların insan gibi davranması ve yapay görünmekten kaçınması. Bu sayede kullanıcılar, gerçekçi bir flört deneyimi yaşıyor. Araştırmalar, kullanıcıların çoğunluğunu 40 yaş üstü erkeklerin oluşturduğunu ve bunların önemli bir kısmının evli olduğunu gösteriyor. Bu durum, yapay zekâ flört uygulamalarının yalnızlar kadar evli bireyler için de bir “kaçış” alanı sunduğunu ortaya koyuyor.

