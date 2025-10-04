Japonya'da İnsanlar Yapay Zekanın Ürettiği Botlarla Eşleşip Flört Ediyor

Uygulamanın aylık abonelik ücreti yaklaşık 2.500 yen (12 sterlin/17 dolar) civarında. Loverse’in en çarpıcı özelliği, botların insan gibi davranması ve yapay görünmekten kaçınması. Bu sayede kullanıcılar, gerçekçi bir flört deneyimi yaşıyor. Araştırmalar, kullanıcıların çoğunluğunu 40 yaş üstü erkeklerin oluşturduğunu ve bunların önemli bir kısmının evli olduğunu gösteriyor. Bu durum, yapay zekâ flört uygulamalarının yalnızlar kadar evli bireyler için de bir “kaçış” alanı sunduğunu ortaya koyuyor.