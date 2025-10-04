Japonya'da İnsanlar Yapay Zekanın Ürettiği Botlarla Eşleşip Flört Ediyor
Dijital çağda aşk ve ilişkiler yeni boyutlar kazanıyor. 2023’te Japonya’da yayına giren “Loverse” adlı uygulama, yapay zekâ sayesinde kullanıcıların sanal flört deneyimi yaşamasını sağlıyor. Karşılarına çıkan profiller gerçek kişiler değil, insan davranışlarını taklit eden yapay zekâ botlarından oluşuyor. Ancak uygulama, bu yapısı nedeniyle toplumsal tartışmaları da gündeme taşıyor.
Yapay zeka "meşgul" olduğu için geç cevap verebiliyor.
Kullancıların çoğunun evli olduğu öğrenildi.
