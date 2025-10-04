onedio
Sumud Filosu'ndaki Aktivistlere İşkence Yapıldı: Greta Thunberg'e İsrail Bayrağı Öptürüldü

Hakan Karakoca
04.10.2025 - 17:52

Sumud Filosu'ndaki gemileri kaçırarak aktivistleri gözaltına alan İsrail Ordusu, aktivistlere ağır işkenceler yaptı. 137 aktivist bugün Türkiye'ye geldi ve uçaktan indiklerinde kameralara açıklamalarda bulundu. 

Aktivistler İsrail ordusunun yaptığı işkenceleri anlatırken, Ersin Çelik de Greta Thunberg'in özel olarak işkenceye uğradığını söyledi. 

Yaşananları anlatan Türk aktivist, 'Bize yemek vermediler, su vermediler. Fiziksel şiddette bulundular. Bazı arkadaşlarımız yaralı. Artıklarını içmemizi istediler.' dedi. 

Ersin Çelik ise 'Greta Thunberg’e işkence yaptılar. Yerlerde süründürüp İsrail bayrağını öptürdüler. Daha küçücük çocuk.' dedi.

Uğradıkları işkenceyi anlatan Türk aktivist İsrail'in yaptıklarını anlattı.

Ersin Çelik de Greta'nın uğradığı işkenceyi anlattı.

İsrail'in işkenceleri filodaki gözaltı anlarında da dikkat çekmişti.

Sumud Filosu, Filistin'e yaklaştığı anlarda saldıran İsrail ordusu, aktivistleri gözaltına alırken de yaptığı sert muamele işkenceyle tepki çekmişti.

