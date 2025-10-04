Sumud Filosu'ndaki Aktivistlere İşkence Yapıldı: Greta Thunberg'e İsrail Bayrağı Öptürüldü
Sumud Filosu'ndaki gemileri kaçırarak aktivistleri gözaltına alan İsrail Ordusu, aktivistlere ağır işkenceler yaptı. 137 aktivist bugün Türkiye'ye geldi ve uçaktan indiklerinde kameralara açıklamalarda bulundu.
Aktivistler İsrail ordusunun yaptığı işkenceleri anlatırken, Ersin Çelik de Greta Thunberg'in özel olarak işkenceye uğradığını söyledi.
Yaşananları anlatan Türk aktivist, 'Bize yemek vermediler, su vermediler. Fiziksel şiddette bulundular. Bazı arkadaşlarımız yaralı. Artıklarını içmemizi istediler.' dedi.
Ersin Çelik ise 'Greta Thunberg’e işkence yaptılar. Yerlerde süründürüp İsrail bayrağını öptürdüler. Daha küçücük çocuk.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uğradıkları işkenceyi anlatan Türk aktivist İsrail'in yaptıklarını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ersin Çelik de Greta'nın uğradığı işkenceyi anlattı.
İsrail'in işkenceleri filodaki gözaltı anlarında da dikkat çekmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın