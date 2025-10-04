onedio
Yargıtay'dan Emsal Karar! Defalarca “Barışalım” Mesajı Atan Erkeğe Hapis Cezası Verildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
04.10.2025 - 15:33

Sakarya’da ayrılığı kabul etmeyen bir erkek eski nişanlısına defalarca “Barışalım”, “Tekrar bir araya gelelim” mesajları attı. Isrardan rahatsız olan kadın mesajların çıktısını alarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Yargıtay, mesajlar atan sanığa 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan verilen 3 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Defalarca “Barışalım” mesajı atan erkeğe hapis cezası.

Sakarya'da yaşayan nişanlı çift, anlaşamayarak ayrıldı.

Ayrılığı kabullenmeyen erkek, eski nişanlısına 'tekrar bir araya gelelim' içerikli mesajlar atmaya başladı. Erkeğin ısrarlarından rahatsız olan kadın, mesajların çıktısını alarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, yerel mahkeme tarafından 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kararını verdi.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, toplanan tüm deliller kapsamında eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık görülmediği belirtildi.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
