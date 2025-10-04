Yargıtay'dan Emsal Karar! Defalarca “Barışalım” Mesajı Atan Erkeğe Hapis Cezası Verildi
Sakarya’da ayrılığı kabul etmeyen bir erkek eski nişanlısına defalarca “Barışalım”, “Tekrar bir araya gelelim” mesajları attı. Isrardan rahatsız olan kadın mesajların çıktısını alarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Yargıtay, mesajlar atan sanığa 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan verilen 3 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.
Defalarca “Barışalım” mesajı atan erkeğe hapis cezası.
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kararını verdi.
