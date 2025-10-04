onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ford’un Milyarder CEO’su Yaz Tatilinde Oğlunu Sanayiye Verdi

Ford’un Milyarder CEO’su Yaz Tatilinde Oğlunu Sanayiye Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.10.2025 - 14:28

Eminiz ki bu ekonomik kriz ve eğitim sisteminde yaşanan sorunların gölgesinde 'Çocuğum olursa sanayiye veririm, iş öğrensin' cümlesini muhakkak işitmişsinizdir. Hatta belki işitmekle kalmayıp bu cümleyi kuran sizsinizdir... Sanayiye verip iş öğretmek sadece bizim aklımızda olan bir düşünce değil... Otomobil devi Ford'un CEO'su Jim Farley de böyle düşünüyor olacak ki 17 yaşındaki oğlunu yaz tatilinde sanayiye verdiğini açıkladı. Milyarder, 'Oğlum en iyi kaynakçı olursa, bir ebeveyn olarak çok mutlu olacağım' dedi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ford’un milyarder CEO’su yaz tatilinde oğlunu sanayiye verdi.

Ford’un milyarder CEO’su yaz tatilinde oğlunu sanayiye verdi.

Jim Farley, “Decoder” isimli bir podcast’ın konuğu oldu. Yaz tatilinde 17 yaşındaki oğlunun iş öğrenmesi için sanayiye verdiğini söyleyen Farley, “Kaynak yapmayı, imalat yapmayı, elleriyle nasıl çalışılacağını ve insanlarla nasıl iletişim kurulacağını öğrendiği bir yaz işi buldum” dedi. 

Lise son sınıfı öğrencisi oğlu hakkında konuşan Farley, “Oğlum en iyi kaynakçı veya süper hizmet dizel motorlarımızda çalışan bir mekanikçi olursa, bir ebeveyn olarak çok mutlu olacağım” ifadelerini kullandı.

Farley, mavi yakalı işçilerin değersizleştirildiğini ifade ediyor.

Farley, mavi yakalı işçilerin değersizleştirildiğini ifade ediyor.

Oğlunun sanayide neden çalışmasını istediğini açıklayan Farley, mavi yakalı işçilerin değersizleştirildiğini belirtti. Farley, “Ebeveynlerimiz ve büyükanne-büyükbabalarımız bu tür işler sayesinde ülkemizi harika bir yer haline getirdi. Ancak toplumumuz, bu insanları yapay zeka alanındaki en yeni mühendisler gibi takdir etmiyor” diye konuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın