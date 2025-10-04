Ford’un milyarder CEO’su yaz tatilinde oğlunu sanayiye verdi.

Jim Farley, “Decoder” isimli bir podcast’ın konuğu oldu. Yaz tatilinde 17 yaşındaki oğlunun iş öğrenmesi için sanayiye verdiğini söyleyen Farley, “Kaynak yapmayı, imalat yapmayı, elleriyle nasıl çalışılacağını ve insanlarla nasıl iletişim kurulacağını öğrendiği bir yaz işi buldum” dedi.

Lise son sınıfı öğrencisi oğlu hakkında konuşan Farley, “Oğlum en iyi kaynakçı veya süper hizmet dizel motorlarımızda çalışan bir mekanikçi olursa, bir ebeveyn olarak çok mutlu olacağım” ifadelerini kullandı.