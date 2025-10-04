Ford’un Milyarder CEO’su Yaz Tatilinde Oğlunu Sanayiye Verdi
Eminiz ki bu ekonomik kriz ve eğitim sisteminde yaşanan sorunların gölgesinde 'Çocuğum olursa sanayiye veririm, iş öğrensin' cümlesini muhakkak işitmişsinizdir. Hatta belki işitmekle kalmayıp bu cümleyi kuran sizsinizdir... Sanayiye verip iş öğretmek sadece bizim aklımızda olan bir düşünce değil... Otomobil devi Ford'un CEO'su Jim Farley de böyle düşünüyor olacak ki 17 yaşındaki oğlunu yaz tatilinde sanayiye verdiğini açıkladı. Milyarder, 'Oğlum en iyi kaynakçı olursa, bir ebeveyn olarak çok mutlu olacağım' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ford’un milyarder CEO’su yaz tatilinde oğlunu sanayiye verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Farley, mavi yakalı işçilerin değersizleştirildiğini ifade ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın