Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiriyor! Kış Lastiği Uygulamasında Tarih Değişti
Zorunlu kış lastiği uygulamasında değişikliğe gidildi. Daha önce 1 Aralık-1 Nisan arasında zorunlu olan kış lastiği uygulamasının tarihleri değişti. Uygulama artık 15 Kasım’da başlayacak.
Araç sahipleri dikkat!
Kış lastiği uygulamasında tarih değişti.
