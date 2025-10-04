Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiriyor! Kış Lastiği Uygulamasında Tarih Değişti

Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan 'Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan kış lastiği uygulamasında yeni tarihler belli oldu.