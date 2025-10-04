onedio
Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiriyor! Kış Lastiği Uygulamasında Tarih Değişti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.10.2025 - 09:15

Zorunlu kış lastiği uygulamasında değişikliğe gidildi. Daha önce 1 Aralık-1 Nisan arasında zorunlu olan kış lastiği uygulamasının tarihleri değişti. Uygulama artık 15 Kasım’da başlayacak.

Araç sahipleri dikkat!

Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan 'Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan kış lastiği uygulamasında yeni tarihler belli oldu.

Kış lastiği uygulamasında tarih değişti.

Zorunlu kış lastiği uygulaması artık 15 Kasım’da başlayacak 15 Nisan tarihine kadar devam edecek. 

Karara göre artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.

