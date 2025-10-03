onedio
TÜİK Eylül Enflasyon Verilerini Açıkladı: Enflasyon Kaç Oldu?

TÜİK Eylül Enflasyon Verilerini Açıkladı: Enflasyon Kaç Oldu?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.10.2025 - 10:02 Son Güncelleme: 03.10.2025 - 10:26

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 33.29 oldu. Eylül ayı enflasyonu ise yüzde 3.23 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,06 artış, ulaştırmada yüzde 25,30 artış ve konutta yüzde 51,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,60, ulaştırmada yüzde 4,15 ve konutta yüzde 7,85 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,62 artış, ulaştırmada yüzde 2,81 artış ve konutta yüzde 2,56 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,11, ulaştırmada yüzde 0,44 ve konutta yüzde 0,44 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,34 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,94 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,85 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 26,59 arttı, aylık yüzde 2,52 arttı.

Yİ-ÜFE 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,52 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,83 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,73 artış, imalatta yüzde 26,63 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 23,81 artış ve su temininde yüzde 55,03 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 22,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,62 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,21 artış, enerjide yüzde 25,17 artış ve sermaye mallarında yüzde 26,62 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,72 artış, imalatta yüzde 2,79 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,05 azalış ve su temininde yüzde 1,74 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,48 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,80 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 5,07 artış, enerjide yüzde 0,78 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,90 artış olarak gerçekleşti.

