TÜİK Eylül Enflasyon Verilerini Açıkladı: Enflasyon Kaç Oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 33.29 oldu. Eylül ayı enflasyonu ise yüzde 3.23 oldu.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 26,59 arttı, aylık yüzde 2,52 arttı.
yılbaşına doğru kağıt üstünde %25-30 arasında sabitlenir. emekli/memur maaşları ve asgari ücret zam oranları için altyapı hazırlıkları.
33 mü?
12 aylık rakamları bir an önce paylaşmanızı istiyorum. Spor Toto oynayacağım 🙂🙂