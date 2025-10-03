onedio
TÜİK Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı: Ekim Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar Oldu?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.10.2025 - 10:05 Son Güncelleme: 03.10.2025 - 10:31

Ekim ayı kira artış oranı, TÜİK’in Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası netleşti. Ekim'de kira anlaşması yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri, TÜİK’in Eylül ayı enflasyon rakamlarını bekliyordu. Açıklanan enflasyon verileri sonrasında zam oranı yüzde 38,36 olarak kaydedildi.

Ekim ayı için kira artış tavan oranı yüzde 38,36 olarak gerçekleşti.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ekim ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Ekim ayı kira artış tavanı yüzde 38,36 olarak gerçekleşti.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
