Cezası 280 Bin TL! Trafik Cezaları Artıyor: İşte Yeni Trafik Cezaları

Trafik cezalarıyla ilgili yeni düzenleme geçtiğimiz yasama döneminde Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu. 1 Ekim’de Meclis’in açılmasıyla Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklikler içeren kanun teklifinin önümüzdeki hafta görüşülmesi bekleniyor. Kanun teklifi pek çok cezanın artırılmasını kapsıyor.

Teklif arasında yer alan maddelerden biri de şikayetlerin arttığı radarla ilgili. Trafikte gizlenen radarlarla ilgili şikayetler çoğalırken düzenlemeyle yeni uygulama başlatılacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hazırlanan uygulamayla telefonlara “Radar var” bildiriminin gideceğini belirtmişti.