Cezası 280 Bin TL! Trafik Cezaları Artıyor: İşte Yeni Trafik Cezaları

Cezası 280 Bin TL! Trafik Cezaları Artıyor: İşte Yeni Trafik Cezaları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.10.2025 - 08:40

Trafik cezalarını artıran ve pek çok düzenlemeyi içeren kanun teklifinin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Kanun teklifiyle pek çok trafik cezasında caydırıcı rakamlara gidilecek. Son dönemde şikayetlerin arttığı 'gizli radar' uygulaması da düzenleme yapılacak uygulamalar arasında. İşte yeni trafik cezaları...

Trafik cezaları artıyor.

Trafik cezaları artıyor.

Trafik cezalarıyla ilgili yeni düzenleme geçtiğimiz yasama döneminde Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu. 1 Ekim’de Meclis’in açılmasıyla Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklikler içeren kanun teklifinin önümüzdeki hafta görüşülmesi bekleniyor. Kanun teklifi pek çok cezanın artırılmasını kapsıyor.

Teklif arasında yer alan maddelerden biri de şikayetlerin arttığı radarla ilgili. Trafikte gizlenen radarlarla ilgili şikayetler çoğalırken düzenlemeyle yeni uygulama başlatılacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hazırlanan uygulamayla telefonlara “Radar var” bildiriminin gideceğini belirtmişti.

İşte yeni trafik cezaları...

İşte yeni trafik cezaları...

Kanun teklifinde yer alan bazı cezalar şöyle:

  • Araç kullanırken telefonla konuşanlara 5 bin lira

  • Emniyet kemeri takmayanlara 2 bin 500 lira

  • Kırmızı ışıkta geçenlere 5 bin lira

  • Hız sınırını aşanlara 30 bin lira

  • Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin, 

  • Sürücü belgesi iptal edildiği hâlde araç kullananlara 200 bin lira

  • Trafiği tehlikeye sokarak makas atanlara 180 bin

  • Drift yapanlara 140 bin lira 

  • Ambulansa, itfaiyeye yol vermeyen 46 bin

  • Sahte plakaya 280 bin

  • Alkollü araç kullanana 25 bin lira

  • Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, olay yerini terk eden sürücüler 46 bin lira para cezası ile 3 yıla kadar hapis cezası

  • Takograf ve hız sınırlayıcı kullanmayan uzun yol sürücülerine 75 bin lira

  • Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira

  • Zabıtanın uyarı ve işaretlerine rağmen dur ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira ceza verilirken ehliyetlerine 60 gün süre el konulacak.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
