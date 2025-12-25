Soğuktan Sıcağa Geçişte Cildimize Olanları Önlemeye Çalışmak İçin 10 Koruma Yöntemi

Eğer çok fazla ortam değişikliği yapıyorsanız rutininize tekrar bir bakmanız gerekir. Çünkü cildin hem ihtiyaçları değişir hem de yapısı etkilenir. Peeling sıklığını da buna göre ayarlamalısınız. Çok sık peeling yapmak cildin ferah hissetmesini önleyebilir. Bunun yerine daha seyrek ve nazik uygulamaları tercih edebilirsiniz!