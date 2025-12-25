Soğuktan Sıcağa Geçişte Cildimize Olanları Önlemeye Çalışmak İçin 10 Koruma Yöntemi
Gün içinde bir ortamdan başka bir ortama geçiş yaparız... Cildimiz bu değişime uyum sağlamak için çabalar! Sabah soğuk havaya çıkıp tekrardan bir kapalı ortama girmek cildin ani bir geçiş ile karşılaşması demektir. Ama merak etmeyin! Bu sıcaklık değişimlerinden nasıl korunabileceğinizi anlatıyoruz!
1. Ortam değiştirdiğinizde cilt temizliğini abartmayın.
2. Nem desteğini girilecek ortama göre ayarlayın.
3. Klima ya da ısıtıcının etkisine dikkat edin.
4. Duştan sonra bakımı geciktirmeyin.
5. Yüzünüzle fazla oynamayın.
6. Peeling sıklığında oynama yapın.
7. Maske kullanımını daha bilinçli şekilde planlayın.
8. Ortamın şartlarına göre makyaj yapın.
9. Su tüketimini ayarlamayı unutmayın.
10. Beslenmeyi ortama göre ayarlayın.
