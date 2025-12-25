onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Soğuktan Sıcağa Geçişte Cildimize Olanları Önlemeye Çalışmak İçin 10 Koruma Yöntemi

etiket Soğuktan Sıcağa Geçişte Cildimize Olanları Önlemeye Çalışmak İçin 10 Koruma Yöntemi

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
25.12.2025 - 15:01

Gün içinde bir ortamdan başka bir ortama geçiş yaparız... Cildimiz bu değişime uyum sağlamak için çabalar! Sabah soğuk havaya çıkıp tekrardan bir kapalı ortama girmek cildin ani bir geçiş ile karşılaşması demektir. Ama merak etmeyin! Bu sıcaklık değişimlerinden nasıl korunabileceğinizi anlatıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Ortam değiştirdiğinizde cilt temizliğini abartmayın.

Diyelim ki soğuk bir ortamdan sıcak bir alana geçtiniz. Cildiniz artık farklı bir düzene uyumlanmaya çalışır. Bu süreçte sık ve sert bir bakım rutini uygularsanız ciltte hassasiyete neden olabilir. Bu yüzden gün içinde yüzü sürekli yıkamak yerine nazik bir temizlik rutini oluşturabilirsiniz!

2. Nem desteğini girilecek ortama göre ayarlayın.

Sıcak bir ortamdan soğuk bir yere geçiş yaptığınızda ciltte nem kaybı olabilir... Peki, ne yapmalısınız? Gireceğiniz ortamlara göre nemlendirin. Sabit bir şekilde ilerlemektense nemlendirmeyi ortama göre esnek hale getirebilirsiniz. Yoğun ürünler sıcak ortamda ağır gelebilir. Fakat soğuk bir ortamda cildin nemini korumasını sağlayabilir!

3. Klima ya da ısıtıcının etkisine dikkat edin.

Kapalı alanlarda olan klimalar ya da ısıtıcılar cildin kuruluk hissini artırabilir. Doğrudan klimaya maruz kalmanız cildin daha çabuk tepki vermesine neden olabilir... Bu yüzden, eğer mümkünse yüzünüz doğrudan hava akımına maruz kalmasın! Ayrıca uzun süre böyle bir ortamda durursanız cildiniz ferahlamak isteyebilir. O zaman hafif sprey formdaki ürünler ile cildinizin ihtiyacını karşılayabilirsiniz!

4. Duştan sonra bakımı geciktirmeyin.

Soğuk bir hava, yoğun bir gün... Eve geldiğinizde kendinizi hemen duşa atıp ısınmak ve dinlenmek isteyebilirsiniz. Cildiniz hassasiyet oluşabilir. Bu yüzden bakım adımlarını geciktirmeden uygulamanız gerekiyor! Cilt hafif nemliyken yapılan bakım daha verimli bir sonuç sunabilir.

5. Yüzünüzle fazla oynamayın.

Sıcak-soğuk değişiklikleri arasında cilt zaten zayıflar. Bir de sürekli yüzünüze dokunursanız daha da fazla savunmasız halde bırakırsınız... Gereksiz bir yere cilde müdahale etmeden bilinçli bir şekilde yaklaşmalısınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Peeling sıklığında oynama yapın.

Eğer çok fazla ortam değişikliği yapıyorsanız rutininize tekrar bir bakmanız gerekir. Çünkü cildin hem ihtiyaçları değişir hem de yapısı etkilenir. Peeling sıklığını da buna göre ayarlamalısınız. Çok sık peeling yapmak cildin ferah hissetmesini önleyebilir. Bunun yerine daha seyrek ve nazik uygulamaları tercih edebilirsiniz!

7. Maske kullanımını daha bilinçli şekilde planlayın.

Eğer ortam değişikliğinin sık olduğu bir zaman dilimindeyseniz maske cildinizi yorabilir. Bu yüzden maske günlerinizi daha sakin olduğunuz zamanlara bırakabilirsiniz! Cildinizin ihtiyacını gözlemeniz gerekir. Cildinizi zorlamadan, sadece gerekli bakımı yapmak önemli.

8. Ortamın şartlarına göre makyaj yapın.

Sıcak-soğuk arasında gidip gelmek makyaj ürünlerinin ciltte nasıl duracağını da etkiler! Bu yüzden makyaj ürünlerini seçerken dikkat etmeniz gerekir. Mesela sıcacık bir ortama girecekseniz ağır ürünler cildinizi rahatsız edebilir. Ayrıca gün sonunda makyajınızı nazik bir şekilde temizlemeyi unutmamalısınız!

9. Su tüketimini ayarlamayı unutmayın.

Cildimizi dışarıdan nasıl koruyacağımızı anladığımıza göre içten korumaya da bir bakalım. Vücudun su ihtiyacı artabilir. Bunun etkisini ciltte de hissedebilirsiniz. Bu yüzden gün içinde su içmeyi kendinize görev edinmelisiniz! Suyun bakım rutinlerinin tamamlayıcısı olduğu unutulmamalıdır.

10. Beslenmeyi ortama göre ayarlayın.

Kapalı ve sıcak ortamlarda ağır besinler cildin dengesini bozabilir. Bu yüzden hafif ve dengeli öğünler tercih edilebilir. Ayrıca renkli tabaklar oluşturmayı unutmayın! Cildin ihtiyaçlarına içeriden destek sunmuş olursunuz. Amacın mükemmel olmak olmadığını, dengeli yaşamak olduğunu bilmelisiniz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın