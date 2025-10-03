onedio
2025’in Ekonomi Trendleri: Gençler Neden Borsaya, Kriptoya ve Startuplara Koşuyor?

hisse.net
hisse.net - Onedio Üyesi
03.10.2025 - 10:39

Türkiye’de yatırımcı profili son üç yılda büyük bir değişim gösterdi. 2025 yılına gelindiğinde özellikle genç kuşağın, tasarruflarını değerlendirme biçimi köklü şekilde farklılaştı. Altın, döviz ya da mevduat faizi gibi klasik araçlar cazibesini yitirirken; borsa, kripto ve startup yatırımları gençler arasında adeta birer akım haline geldi.

Borsada Rekor Katılım ve Halka Arz Çılgınlığı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla borsada yatırım hesabı açanların sayısı 9,1 milyona ulaştı. Bu yatırımcıların yaklaşık %35’i 30 yaş altındaki gençlerden oluşuyor. Yani borsada işlem yapan her üç kişiden biri genç.

2024 yılında gerçekleşen 56 halka arz, Türkiye’de tüm zamanların rekoruydu. 2025’in ilk çeyreğinde 12 şirket daha Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Özellikle enerji ve teknoloji şirketlerine yönelik ilgi dikkat çekiyor. Genç yatırımcılar için halka arz, küçük paralarla yüksek kazanç ihtimali sunduğu için cazip hale geliyor.

Örneğin 2024 sonunda halka arz olan CW Enerji (CWENE), ilk üç ayda yatırımcısına %180’in üzerinde getiri sağladı. Benzer şekilde Reeder (REEDR), 2023’teki arzından sonra genç yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisselerden biri oldu. Bu veriler, gençlerin neden borsaya yöneldiğini rakamlarla özetliyor.

Günlük analizler ve şirket bilançolarına dair gelişmeler için en sık ziyaret edilen kaynaklardan biri Borsa Haberleri sayfası.

Kripto Piyasasında Güven ve Risk Dengesi

Kripto varlıklar da gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Binance Türkiye’nin 2025 başında açıkladığı rapora göre, Türkiye’deki kripto yatırımcılarının %61’i 18-35 yaş aralığında. Bu oran, dünya ortalamasının oldukça üzerinde.

2024 yılında Bitcoin %160, Ethereum ise %110 yükselerek yatırımcısına büyük kazanç sağladı. 2025’in ilk yarısında ise SUI, SOL ve AVAX gibi projeler öne çıkıyor. Özellikle SUI Coin, işlem hacminde ilk 10’a girerek genç yatırımcıların radarına girdi.

Ancak riskler de oldukça yüksek. 2024 sonunda yaşanan %25’lik Bitcoin düzeltmesi, genç yatırımcıların portföylerini önemli ölçüde sarstı. Bu yüzden uzmanlar, “kripto yatırımlarını toplam portföyün %10’unu aşmayacak şekilde sınırlandırın” uyarısını yineliyor.

Startuplara Küçük Sermayeyle Ortaklık

Borsa ve kripto dışında, gençlerin ilgi gösterdiği bir diğer alan startup yatırımları. Türkiye’de 2024 yılında girişim sermayesi fonları ve melek yatırımcılar aracılığıyla startuplara aktarılan toplam yatırım miktarı 375 milyon dolar oldu. Bu yatırımın %42’si fintech ve yapay zekâ girişimlerine gitti.

2025’in ilk çeyreğinde ise öne çıkan yatırım örneklerinden biri, bir yapay zekâ girişimi olan Faladdin AI’ın aldığı 12 milyon dolarlık fon oldu. Ayrıca sağlık teknolojileri ve yeşil enerji girişimleri de yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Genç yatırımcılar bu ekosisteme kuluçka merkezleri ve fonlar aracılığıyla dahil oluyor. Küçük miktarlarla dahi şirketlere ortak olmak mümkün hale geldiği için, startup yatırımları “geleceğe ortak olma” isteğini karşılıyor.

Sosyal Medya Etkisi ve Yatırım Psikolojisi

Borsa forumları, Telegram grupları ve Twitter yorumları, genç yatırımcıların karar alma süreçlerini doğrudan etkiliyor. 2024’te yapılan bir araştırmaya göre, genç yatırımcıların %68’i en az bir kez sosyal medyada gördüğü tavsiyeyle hisse ya da kripto alımı yaptığını itiraf etti.

Bu durum, manipülasyon riskini artırıyor. Özellikle düşük hacimli hisselerde sosyal medya etkisiyle yaşanan ani yükselişler, gençlerin kısa vadede büyük kayıplar yaşamasına neden olabiliyor. Uzmanlar bu noktada bilgiye dayalı yatırımın önemini vurguluyor.

2026’ya Doğru: Neler Bekleniyor?

2025’in yatırım trendleri, 2026 yılına da damga vuracak gibi görünüyor. Ekonomistler, borsada halka arzların hız kesmeyeceğini ve özellikle enerji ile teknoloji sektörlerinin öne çıkacağını öngörüyor. Kripto tarafında regülasyonların netleşmesiyle birlikte kurumsal girişlerin artması, genç yatırımcıların güvenini daha da güçlendirecek.

Startup ekosisteminde ise Türkiye’nin, özellikle fintech ve yapay zekâ alanında, bölgesel bir merkez olma potansiyeli giderek artıyor. 2026 yılına gelindiğinde genç yatırımcıların yatırım alışkanlıkları sadece kendi servetlerini değil, ülke ekonomisinin gidişatını da belirleyecek.

Bu süreci yakından takip etmek isteyenler için Borsa Haberleri bölümü, hem günlük piyasa gelişmelerini hem de uzun vadeli trendleri anlamak için en güncel kaynaklardan biri olmaya devam ediyor.

