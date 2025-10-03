2025’in Ekonomi Trendleri: Gençler Neden Borsaya, Kriptoya ve Startuplara Koşuyor?

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla borsada yatırım hesabı açanların sayısı 9,1 milyona ulaştı. Bu yatırımcıların yaklaşık %35’i 30 yaş altındaki gençlerden oluşuyor. Yani borsada işlem yapan her üç kişiden biri genç.

2024 yılında gerçekleşen 56 halka arz, Türkiye’de tüm zamanların rekoruydu. 2025’in ilk çeyreğinde 12 şirket daha Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Özellikle enerji ve teknoloji şirketlerine yönelik ilgi dikkat çekiyor. Genç yatırımcılar için halka arz, küçük paralarla yüksek kazanç ihtimali sunduğu için cazip hale geliyor.

Örneğin 2024 sonunda halka arz olan CW Enerji (CWENE), ilk üç ayda yatırımcısına %180’in üzerinde getiri sağladı. Benzer şekilde Reeder (REEDR), 2023’teki arzından sonra genç yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisselerden biri oldu. Bu veriler, gençlerin neden borsaya yöneldiğini rakamlarla özetliyor.

