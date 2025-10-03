onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Enflasyon Açıklandı, Emeklilerin Alacağı 3 Aylık Enflasyon Farkı Kesinleşti

Enflasyon Açıklandı, Emeklilerin Alacağı 3 Aylık Enflasyon Farkı Kesinleşti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.10.2025 - 10:23

Eylül ayı enflasyonunun yüzde 3,23 gelmesinin ardından milyonlarca emeklinin ocak ayında alacağı zammın 3 aylık bölümü de kesinleşmiş oldu. Ekim, kasım ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin alacağı net zam oranı ortaya çıkacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı, emeklinin 3 aylık farkı kesinleşti!

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı, emeklinin 3 aylık farkı kesinleşti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon oranını yüzde 3,23 olarak duyurdu. Böylelikle yıllık enflasyon yüzde 33,29 olurken, söz konusu rakamların ardından emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkı da kesinleşmiş oldu. 

Mevzuata göre Temmuz ve aralık aylarını kapsayan 6 aylık dönemde paylaşılan enflasyon verileri, doğrudan emeklilerin aylıklarına yansıtılmakta. Ocak ayında açıklanacak zam için temmuz, ağustos ve eylül ayı verileri kesinlik kazanırken, şu ana kadar emeklilerin zam oranı yüzde 7,5 seviyesine yükselmiş oldu. 

TÜİK'in 5 Ocak 2026'da duyuracağı aralık ayı enflasyonuyla birlikte emeklilerin 2026 yılında alacakları zamlı maaşları belli olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın