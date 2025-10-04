900 Milyon TL Vurgun Yapmışlar! “HGS Borcunuz Var, Kargonuz Var” Mesajlarına Gözaltı
Vatandaşların telefonlarına sahte kısa mesaj (SMS) gönderen dolandırıcılara operasyon düzenlendi. 'HGS borcunuz var', 'Kargonuz var' gibi mesajlarla sahte sitelere yönlendirip vurgun yapan dolandırıcılar gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından bir paylaşım yaparak 12 kişinin hesap hareketlerinde 900 milyon TL tespit edildiğini açıkladı.
“HGS borcunuz var", "Kargonuz var" sahte mesajlarına yönelik şikayetler her geçen gün artınca İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı.
Bankalarda 900 milyon TL hesap hareketleri bulunduğu ortaya çıktı.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Numaralarımız isimlerimiz herkesin elinde ve çok rahat hepimize ulaşıyorlar. Bana da geçen gün geldi uzlaşmadaki dosyanızın ceza almaması için vs şu numarayı... Devamını Gör
Ülkeyi kriminal tipler için cennete çevirdiler. Yeni Guatemala!
Peki bu şeyler ne zamandır bu dolandırıcılığı yapıyor? Üç gün önce başlamadı herhalde. Ya da üç ay önce.
Banada geldi bu hükümetin sayesinde oldu bunlar her şeyimize erişiyorlar