900 Milyon TL Vurgun Yapmışlar! “HGS Borcunuz Var, Kargonuz Var” Mesajlarına Gözaltı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.10.2025 - 10:12

Vatandaşların telefonlarına sahte kısa mesaj (SMS) gönderen dolandırıcılara operasyon düzenlendi. 'HGS borcunuz var', 'Kargonuz var' gibi mesajlarla sahte sitelere yönlendirip vurgun yapan dolandırıcılar gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından bir paylaşım yaparak 12 kişinin hesap hareketlerinde 900 milyon TL tespit edildiğini açıkladı.

“HGS borcunuz var", "Kargonuz var" sahte mesajlarına yönelik şikayetler her geçen gün artınca İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı.

Dolandırıcılar PTT, HGS için hazırladıkları sahte internet siteleriyle vatandaşları dolandırdı. Telefonlara gönderilen 'HGS borcunuz var, Teslim Alınmamış Kargonuz var” gibi yanıltıcı mesajlarla ilgili şikayetler sosyal medya ve şikayet sitelerinde arttı. İçişleri Bakanlığı bu şikayetler üzerine harekete geçti. 

Vatandaşlara yanıltıcı mesajlar gönderen; sahte internet siteleri hazırlayarak dolandıran kişilere operasyon düzenlendi. İstanbul, İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Bankalarda 900 milyon TL hesap hareketleri bulunduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını paylaştı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

'PTT - HGS ismi ve logosuyla SAHTE internet sitesi oluşturan,

'HGS borcunuz var, Teslim Alınmamış Kargonuz var' gibi vatandaşlarımıza YANILTICI SMS’ler gönderip dolandıran, 

Bankalarda 900 milyon hesap hareketi bulunan 12 Şüpheli Jandarmamız tarafından yakaladı.

İstanbul merkezli 6 ilde “Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 900 Milyon TL hesap hareketi bulunan 12 şüpheliyi yakaladık.

10’u TUTUKLANDI. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız, MİT Başkanlığımız, MASAK ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari’de düzenlenen operasyonlarımızda yakalanan şüphelilerin;

PTT ve Hızlı Geçiş Sisteminin (HGS) adını ve logosunu kullanarak sahte internet sitesi ve ara yüzler oluşturdukları,

'HGS borcunuz var, Teslim Alınmamış Kargonuz var' gibi yanıltıcı SMS’ler gönderip, vatandaşlarımızı sahte internet sitelerine yönlendirerek dolandırdıkları tespit edildi ve Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlarda; Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait; 200 adet banka ve 30 adet kripto hesabına el konuldu.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
houseof

Numaralarımız isimlerimiz herkesin elinde ve çok rahat hepimize ulaşıyorlar. Bana da geçen gün geldi uzlaşmadaki dosyanızın ceza almaması için vs şu numarayı... Devamını Gör

Bozkurt

Ülkeyi kriminal tipler için cennete çevirdiler. Yeni Guatemala!

Bozkurt

Peki bu şeyler ne zamandır bu dolandırıcılığı yapıyor? Üç gün önce başlamadı herhalde. Ya da üç ay önce.