onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Oyuncu Ufuk Bayraktar Hakkında İddianame: 12 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Oyuncu Ufuk Bayraktar Hakkında İddianame: 12 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.10.2025 - 14:41 Son Güncelleme: 03.10.2025 - 15:00

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın, Beyoğlu'nda bir restorandan haraç istediği iddiasıyla 'İş yerinde birden fazla kişiyle yağma' suçundan 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.

Kaynak: Habertürk

Kaynak: https://www.haberturk.com/oyuncu-ufuk...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında Beyoğlu’nda bir restorandan haraç istediği iddiasıyla “İş yerinde birden fazla kişiyle yağma” suçundan 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın