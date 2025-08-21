Ezel Dizisiyle Tanınan Oyuncu Ufuk Bayraktar Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı: İlk Açıklama Geldi!

İddialara göre Bayraktar, bir restorana giderek işletmeciden para talep etti. Önce 25 bin TL isteyen oyuncunun, daha sonra bu rakamı 10 bin TL’ye düşürdüğü öne sürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Bayraktar’ın “Seni vuracağım” şeklinde tehditlerde bulunduğu anlar da gündeme damga vurdu.

İşletme sahibinin “Günde 17 saat çalışıyorum, neden 10 bin lira vereyim ki?” sözleri ise dikkat çekti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Bayraktar, “birden fazla kişiyle yağma”, “tehdit-hakaret” ve “kasten yaralama” suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi.