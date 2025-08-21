Ezel Dizisiyle Tanınan Oyuncu Ufuk Bayraktar Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı: İlk Açıklama Geldi!
Ezel dizisinde Ramiz Dayı’nın gençliğini canlandırarak hafızalara kazınan Ufuk Bayraktar, bu kez oyunculuğuyla değil, adliyelik olduğu olayla gündeme yerleşti. TV 100'den Onur Üçkarışoğlu'nun kadrajına yakalanan isim mahkemeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı. Ufuk Bayraktar olaya dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
21 Ağustos’ta İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan olay sonrası Ufuk Bayraktar’ın adı “haraç” iddialarıyla anılmaya başladı.
Mahkeme ise oyuncunun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bayraktar hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirildi ve düzenli olarak karakola imza atma yükümlülüğü verildi.
Ufuk Bayraktar'ın açıklamasının tamanını şöyle bırakalım:
