Ezel Dizisiyle Tanınan Oyuncu Ufuk Bayraktar Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı: İlk Açıklama Geldi!

Ezel Dizisiyle Tanınan Oyuncu Ufuk Bayraktar Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı: İlk Açıklama Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.08.2025 - 18:07

Ezel dizisinde Ramiz Dayı’nın gençliğini canlandırarak hafızalara kazınan Ufuk Bayraktar, bu kez oyunculuğuyla değil, adliyelik olduğu olayla gündeme yerleşti. TV 100'den Onur Üçkarışoğlu'nun kadrajına yakalanan isim mahkemeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı. Ufuk Bayraktar olaya dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

21 Ağustos’ta İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan olay sonrası Ufuk Bayraktar’ın adı “haraç” iddialarıyla anılmaya başladı.

İddialara göre Bayraktar, bir restorana giderek işletmeciden para talep etti. Önce 25 bin TL isteyen oyuncunun, daha sonra bu rakamı 10 bin TL’ye düşürdüğü öne sürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Bayraktar’ın “Seni vuracağım” şeklinde tehditlerde bulunduğu anlar da gündeme damga vurdu.

İşletme sahibinin “Günde 17 saat çalışıyorum, neden 10 bin lira vereyim ki?” sözleri ise dikkat çekti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Bayraktar, “birden fazla kişiyle yağma”, “tehdit-hakaret” ve “kasten yaralama” suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme ise oyuncunun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bayraktar hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirildi ve düzenli olarak karakola imza atma yükümlülüğü verildi.

Ufuk Bayraktar'ın açıklamasının tamanını şöyle bırakalım:

Kamuoyuna duyurulur :

Dün öğle saatlerinde işyerime komşu olan mekan işletmecisiyle aramızda yaşanan tartışma karakola yansımıştır. Bu olayı başka konulara bağlamaya ve haber değerini yükseltmeye çalışmak tamamen yanlıştır.

Haraç istedi denilen mekan benim sahibi olduğum çay bahçesine 30 metre ileride 7-8 yıldır komşum olan bir mekandır. Ayrıca mekanın bina sahipleri de aile büyüklerimizin dostları ve bizimde saygı duyduğumuz büyüklerimizdir.

Geçen aylarda mekanın işletmecisiyle aramızda geçen dosthane bir konuşma medyaya çarpıtılarak farklı yansıtılmıştır.

Ben bugüne kadar kimseden hakkım olmayan bir iğne dahil almadım. Bırak almayı, bazen hakkım olanlardan bile feragat ettim. Benim adım Ufuk Bayraktar beni tanıyanlar iyi bilir .

Saygılarımla

Ufuk Bayraktar

