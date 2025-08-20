Metin Akdülger'in Influencer Sevgilisi Cansu Akın'ın Yaptığı Tatil Paylaşımına Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü
Magazin dünyasının dikkat çeken çiftlerinden Metin Akdülger ve Cansu Akın, özel hayatlarını gizli yaşasa da sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Özellikle Cansu Akın’ın influencer kimliği, çiftin sosyal medya görünürlüğünü artırırken, bazı paylaşımları tartışma yaratıyor. Son olarak Akın’ın tatilden yaptığı paylaşım büyük tepkilere neden dolu!
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Metin Akdülger ve Cansu Akın, ilişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşasa da sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.
Sosyal medya gündemi yine Cansu Akın’ın paylaşımıyla hareketlendi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
