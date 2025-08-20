onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Metin Akdülger'in Influencer Sevgilisi Cansu Akın'ın Yaptığı Tatil Paylaşımına Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Metin Akdülger'in Influencer Sevgilisi Cansu Akın'ın Yaptığı Tatil Paylaşımına Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.08.2025 - 13:18

Magazin dünyasının dikkat çeken çiftlerinden Metin Akdülger ve Cansu Akın, özel hayatlarını gizli yaşasa da sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Özellikle Cansu Akın’ın influencer kimliği, çiftin sosyal medya görünürlüğünü artırırken, bazı paylaşımları tartışma yaratıyor. Son olarak Akın’ın tatilden yaptığı paylaşım büyük tepkilere neden dolu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Metin Akdülger ve Cansu Akın, ilişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşasa da sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Metin Akdülger ve Cansu Akın, ilişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşasa da sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Metin Akdülger’in tiyatro ve dizi projelerindeki başarılı performansının yanında, Cansu Akın’ın influencer kimliği de dikkat çekiyor. 2021 yılında bir dergi çekiminde tanışan ve kısa süre sonra birlikteliğini duyuran çift zaman zaman Akın'ın paylaşımlarıyla da konuşuluyor.

Çiftin ilişkileri, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle Cansu Akın, Metin Akdülger’in doğum gününü kutladığı romantik paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak Şubat 2025’te Metin Akdülger’in Instagram hesabından birlikte çektikleri bazı fotoğrafları silmesi, ayrılık söylentilerini alevlendirmişti.

Sosyal medya gündemi yine Cansu Akın’ın paylaşımıyla hareketlendi.

Sosyal medya gündemi yine Cansu Akın’ın paylaşımıyla hareketlendi.

Geçtiğimiz günlerde Akın, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, “Artık denize girmekten parmaklarımın arasında perde belirdiği için story atmakta zorl…” ifadelerini kullanınca ortalık gerildi.

Cansu Akın’ın sürekli denize girmesi nedeniyle story paylaşmakta zorlandığını ifade etmesi, bazı kullanıcılar tarafından “Artık şu influencer camiası bir sendikalaşsın, çalışma koşulları iyileştirilsin; bu kadar da olmaz!” şeklinde tiye alındı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın