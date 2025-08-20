Boşanma Söylentilerine Karışan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Evliliğinde Şoke Eden Şiddet İddiası!
Ünlü çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, uzun yıllardır magazin gündeminin gözde isimleri arasında. Ancak Ağustos ayında Fahriye Evcen’in ailesiyle geçirdiği tatil karelerini sosyal medyada paylaşmasının ardından, beklenmedik iddialar gündeme bomba gibi düştü.
O pozun arından Beyaz Magazin'de ortaya atılan bir iddiaya göre, çiftin evde kavga ettiği ve komşuların yüksek sesler duyduğu öne sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2013’te Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan aşkları, 2017’de masalsı bir düğünle taçlanan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, uzun yıllardır magazin dünyasının “örnek çift” listesinde başı çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak geçtiğimiz hafta Fahriye Evcen’in Instagram profilinde yaptığı küçük bir değişiklik, magazin dünyasını sallamış, ortalığı ayrılık iddiaları sarmıştı.
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'le aralarının kötü olduğu iddialarının ardından şimdi de şiddet iddiaları ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın