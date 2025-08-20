onedio
Boşanma Söylentilerine Karışan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Evliliğinde Şoke Eden Şiddet İddiası!

Boşanma Söylentilerine Karışan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Evliliğinde Şoke Eden Şiddet İddiası!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.08.2025 - 12:09

Ünlü çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, uzun yıllardır magazin gündeminin gözde isimleri arasında. Ancak Ağustos ayında Fahriye Evcen’in ailesiyle geçirdiği tatil karelerini sosyal medyada paylaşmasının ardından, beklenmedik iddialar gündeme bomba gibi düştü. 

O pozun arından Beyaz Magazin'de ortaya atılan bir iddiaya göre, çiftin evde kavga ettiği ve komşuların yüksek sesler duyduğu öne sürdü.

2013'te Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan aşkları, 2017'de masalsı bir düğünle taçlanan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, uzun yıllardır magazin dünyasının "örnek çift" listesinde başı çekiyor.

2013’te Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan aşkları, 2017’de masalsı bir düğünle taçlanan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, uzun yıllardır magazin dünyasının “örnek çift” listesinde başı çekiyor.

Romantik paylaşımları, uyumlu tarzları ve iki oğulları Karan ile Kerem’le kurdukları aileleriyle hayranlarını büyüleyen çift, bugüne dek adeta günlük güneşlik bir tablo çiziyordu.

Rol aldıkları projelerdeki başarıları kadar sosyal medyada sergiledikleri uyum ve aile hayatlarıyla da dikkat çeken ikili, özellikle evlerinde düzenledikleri lüks organizasyonlar, tatil paylaşımları ve çocuklarının sevimli anlarıyla sık sık gündeme geliyor. İlk oğulları Karan’ı 13 Nisan 2019’da, ikinci oğulları Kerem’i ise 18 Ocak 2023’te kucaklarına alan çift, sosyal medyanın radarından da hiç düşmüyor.

Ancak geçtiğimiz hafta Fahriye Evcen'in Instagram profilinde yaptığı küçük bir değişiklik, magazin dünyasını sallamış, ortalığı ayrılık iddiaları sarmıştı.

Ancak geçtiğimiz hafta Fahriye Evcen’in Instagram profilinde yaptığı küçük bir değişiklik, magazin dünyasını sallamış, ortalığı ayrılık iddiaları sarmıştı.

14 milyon takipçisi bulunan Evcen’in profilinden “Özçivit” soyadını kaldırması, sosyal medyada anında ayrılık iddialarını gündeme taşıdı. Kısa sürede bu değişiklik dikkatli kullanıcıların radarına takılırken, kullanıcılar arasında “Boşanıyorlar mı?” yorumları hızla yayıldı.

Çift, bir süre sessizliğini korusa da, saatler sonra Fahriye Evcen soyadını tekrar profiline eklemişti.

Yaşananların detaylarından bahsetmiştik:

Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'le aralarının kötü olduğu iddialarının ardından şimdi de şiddet iddiaları ortaya çıktı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Yorum Yazın