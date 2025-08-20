onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sular Durulmuyor: Reynmen'in Annesi Nasibe Hanım'dan Doğum Gününü Kutlamayan Oğluna Olay Göndermeler!

Sular Durulmuyor: Reynmen'in Annesi Nasibe Hanım'dan Doğum Gününü Kutlamayan Oğluna Olay Göndermeler!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.08.2025 - 09:09

Reynmen ve annesi Nasibe Yılmaz arasındaki gerginlik hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını ailesiyle kutlayan Nasibe Yılmaz’ın paylaştığı karelerde oğlu ve gelininin yer almaması dikkat çekmişti. Her ne kadar Reynmen “küs değiliz” mesajı vermeye çalışsa da annesinin sosyal medyada yaptığı hamleler gerçeği ortaya çıkardı. Nasibe Yılmaz, oğlunun doğum gününü kutlamaması üzerine gelen yorumları beğenerek kırgınlığını gözler önüne serdi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen ile annesi Nasibe Yılmaz arasındaki gerginlik, gündemden bir türlü düşmüyor.

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen ile annesi Nasibe Yılmaz arasındaki gerginlik, gündemden bir türlü düşmüyor.

Hadise’nin dans performansı üzerinden başlayan tartışmalar, gün geçtikçe aile içi bir dramaya dönüşmüştü.

Olayların fitilini ateşleyen ilk kıvılcım, Nasibe Yılmaz’ın Hadise’nin dansını “ahlaksız” bulmasıyla atılmıştı. Bu yorum Reynmen’i oldukça rahatsız etmiş, eşi Emire Cansu da şarkıcının yanında olduğunu belli edince ikili Nasibe Hanım'la arasına mesafe koymuştu. Tartışma büyüdükçe Nasibe Yılmaz sosyal medyadan imalı paylaşımlar yapmış, ardından Hadise’den yarım ağızla özür dilemişti.

Ancak tansiyon düşmedi. Reynmen’in eşi Emire Cansu’nun, kayınvalidesine yönelik bir eleştiri yorumunu beğenmesiyle dikkat çekerken, bunun üzerine taraflar sosyal medyada birbirlerini takipten çıkararak restleşmeye başlamıştı.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Nasibe Yılmaz, yıllardır sert çıkışlarda bulunduğu Hadise’ye benzer sahne şovlarıyla tanınan Jennifer Lopez’in konserine katıldı.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Nasibe Yılmaz, yıllardır sert çıkışlarda bulunduğu Hadise’ye benzer sahne şovlarıyla tanınan Jennifer Lopez’in konserine katıldı.

Konsere Reynmen de katılmış, ancak annesinin orada olduğunu muhabirlerden öğrenince şaşkınlığını gizleyememiş, anne oğul yine birbirleri hakkındaki sözlerle gündeme gelmişti. 

“Küs değiliz” mesajı vermeye çalışan Reynmen’in bu sözleri kameralara yansırken, yanındaki eşi Emire Cansu’nun mimikleri izleyenlerin gözünden kaçmamıştı. Sosyal medyadan “gelin fena bakıyor” yorumları yağmıştı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Gerginlik tam dinecek gibi görünürken bu kez de doğum günü krizi patlak verdi.

Gerginlik tam dinecek gibi görünürken bu kez de doğum günü krizi patlak verdi.

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını ailesiyle karşılayan Nasibe Yılmaz paylaştığı pozlarda oğlu ve gelininin olmamasıyla dikkat çekmişti. Son açıklamalarının ardından aralarının açık olmadığını söyleyen Reynmen'in annesinin doğum gününü kutladığı düşünülürken beğenilen yorumlar gerçeği gün yüzüne çıkardı. 

Nasibe Yılmaz, oğlunun doğum gününü kutlamaması üzerine sosyal medya kullanıcılarının yorumlarını beğenerek Reynemen'e alttan alta mesaj verdi.

@yorum.ifsa'nın öne çıkardığı Nasibe Hanım tarafından beğenilen o yorumları şöyle bırakalım:

@yorum.ifsa'nın öne çıkardığı Nasibe Hanım tarafından beğenilen o yorumları şöyle bırakalım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın