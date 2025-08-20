Sular Durulmuyor: Reynmen'in Annesi Nasibe Hanım'dan Doğum Gününü Kutlamayan Oğluna Olay Göndermeler!
Reynmen ve annesi Nasibe Yılmaz arasındaki gerginlik hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını ailesiyle kutlayan Nasibe Yılmaz’ın paylaştığı karelerde oğlu ve gelininin yer almaması dikkat çekmişti. Her ne kadar Reynmen “küs değiliz” mesajı vermeye çalışsa da annesinin sosyal medyada yaptığı hamleler gerçeği ortaya çıkardı. Nasibe Yılmaz, oğlunun doğum gününü kutlamaması üzerine gelen yorumları beğenerek kırgınlığını gözler önüne serdi!
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen ile annesi Nasibe Yılmaz arasındaki gerginlik, gündemden bir türlü düşmüyor.
Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Nasibe Yılmaz, yıllardır sert çıkışlarda bulunduğu Hadise’ye benzer sahne şovlarıyla tanınan Jennifer Lopez’in konserine katıldı.
Gerginlik tam dinecek gibi görünürken bu kez de doğum günü krizi patlak verdi.
@yorum.ifsa'nın öne çıkardığı Nasibe Hanım tarafından beğenilen o yorumları şöyle bırakalım:
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
