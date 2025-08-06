Annesinden Bihaber Olan Reynmen, Küs Değiliz Mesajı Vermeye Çalışırken Eşinin Yaptığı Mimikler Göze Fena Battı

Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz'ın Hadise'nin şovunu 'ahlaksız' bulmasıyla ilgili yaptığı yorum sonrası başlayan gerginlik bir türlü son bulmamıştı.

Nasibe Yılmaz da bu olay sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla göndermelere devam etmiş Hadise'den de yarım ağızla özür dilemişti.

Bunun üzerine gelini Emire'den Nasibe Hanım'ı eleştiren bir yorumu beğeni gelince taraflar kendini belli etmişti.

Nasibe Hanım'dan oğlu ve gelinine göndermeler devam ederken Reynmen ve Emire ile karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkmışlardı.