Annesinden Bihaber Olan Reynmen, Küs Değiliz Mesajı Vermeye Çalışırken Eşinin Yaptığı Mimikler Göze Fena Battı
Gazetemagazin'den Sercan Kazancı'nın kameralarına yakalanan Reymen ve annesi Nasibe Yılmaz küslüklerine dair konuştu.
Hem gelini Emire Cansu hem de oğlu Reynmen'le Hadise'nin dansına yaptığı yorumlar yüzünden arası bozulan Nasibe Yılmaz Jennifer Lopez konserine katıldı.
Oğlu ve gelini ile takipleşmeyi bırakan isim açıklamalarıyla dikkat çekerken Reynmen annesinin de konsere katıldığını muhabirlerden öğrendi. Art arda açıklamalarda bulunan ikili 'küs değiliz' şeklinde konuşurken gelin Emire Cansu'nun mimikleri kendini ele verdi!
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Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen ve eşi Emire Cansu bir süredir annesi Nasibe Yılmaz'la yaşadığı gerginlikle adından bahsettiriyor.
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Bir süredir sosyal medyadan göndermelerine devam den Nasibe Yılmaz çok eleştirdiği Hadise ile "benzer" şovlarıyla dikkat çeken Jennifer Lopez'in konserine katıldı.
Öte yandan Jennifer Lopez konserine katılan Reynmen, annesinin orada olduğunu muhabirlerden öğrendi ve "küs değiliz" gibi bir açıklamada bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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