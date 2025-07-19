Ortalık Fena Karışacak: Kaynana Dramına Dönüşen Olayda Annesini Silen Reynmen Eşi Emire Cansu'yu Korudu!
Reynmen sessizliğini bozdu! Gazetemagazin'den Sercan Kazancı'ya konuşan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen, hem annesiyle yaşadığı gerginlik hem de eşi Emire Cansu'ya sahip çıkışıyla gündem oldu. Özellikle Hadise'nin de adının karıştığı tartışmalara dair ilk kez açıklama yapan Reynmen, 'Annem de olsa bazı şeyleri görmek istemiyorsun' diyerek ailesine dair çarpıcı ifadelerde bulundu. Emire Cansu'yu koruyan sözleriyle dikkat çeken Reynmen, sosyal medyada başlayan tartışmaya açıklık getirdi!
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Bildiğiniz gibi magazin manşetleri bir süredir Reynmen, annesi ve Hadise arasındaki gerginlikle ve bu gerginlikten doğan küslükle çalkalanıyor.
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Bunun üzerine gelini Emire Cansu'ya ve Reynmen'e yönelik göndermeli paylaşımlarını sürdüren Nasibe Hanım sosyal medyada adından bahsettirmeye devam etmişti.
Annesini takipten çıkmasının, göndermeli paylaşımlara da sessiz kalmasının ardından Reynmen ilk kez karısının da karıştığı olaylar hakkında konuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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