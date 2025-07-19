onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ortalık Fena Karışacak: Kaynana Dramına Dönüşen Olayda Annesini Silen Reynmen Eşi Emire Cansu'yu Korudu!

Ortalık Fena Karışacak: Kaynana Dramına Dönüşen Olayda Annesini Silen Reynmen Eşi Emire Cansu'yu Korudu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.07.2025 - 18:57

Reynmen sessizliğini bozdu! Gazetemagazin'den Sercan Kazancı'ya konuşan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen, hem annesiyle yaşadığı gerginlik hem de eşi Emire Cansu'ya sahip çıkışıyla gündem oldu. Özellikle Hadise'nin de adının karıştığı tartışmalara dair ilk kez açıklama yapan Reynmen, 'Annem de olsa bazı şeyleri görmek istemiyorsun' diyerek ailesine dair çarpıcı ifadelerde bulundu. Emire Cansu'yu koruyan sözleriyle dikkat çeken Reynmen, sosyal medyada başlayan tartışmaya açıklık getirdi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bildiğiniz gibi magazin manşetleri bir süredir Reynmen, annesi ve Hadise arasındaki gerginlikle ve bu gerginlikten doğan küslükle çalkalanıyor.

Bildiğiniz gibi magazin manşetleri bir süredir Reynmen, annesi ve Hadise arasındaki gerginlikle ve bu gerginlikten doğan küslükle çalkalanıyor.

Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz'ın Hadise'nin dansını eleştirmesinin ardından başlayan gerginlikler Reynmen'in eşi Emire Cansu Kurtaran'a da sıçramış, ailenin gelini kaynanasının bu yorumunu onaylamadığını sosyal medyada Nasibe Yılmaz'ı eleştiren bir yorumu beğenmesiyle doğrulamıştı.

Çok geçmeden Reynmen'in annesi konu hakkında açıklama yapmaya devam etmiş, üstün körü Hadise'den özür dilese de konu kapanmamış, Reynmen annesini takipten çıkmıştı.

Bunun üzerine gelini Emire Cansu'ya ve Reynmen'e yönelik göndermeli paylaşımlarını sürdüren Nasibe Hanım sosyal medyada adından bahsettirmeye devam etmişti.

Bunun üzerine gelini Emire Cansu'ya ve Reynmen'e yönelik göndermeli paylaşımlarını sürdüren Nasibe Hanım sosyal medyada adından bahsettirmeye devam etmişti.

Nasibe Yılmaz son olarak 'Babanın anneyi aşağıladığı bir evde, çocuklar anneye asla güvenmez! Saygı da göstermez!' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuş hemen ardından da Reynmen'in tartışma yaşadığı Sefo'nun Demet Akalın'la yeni şarkısı 'Yerinde Dur'la story çekerek sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Nasibe Yılmaz'in göndermeli paylaşımlarının detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Annesini takipten çıkmasının, göndermeli paylaşımlara da sessiz kalmasının ardından Reynmen ilk kez karısının da karıştığı olaylar hakkında konuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın