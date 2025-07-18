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Can Yaman'ın Yeni Sevgilisi Sara Bluma Çocuğunun Babasından Şiddet Gördüğünü Açıkladı

Can Yaman'ın Yeni Sevgilisi Sara Bluma Çocuğunun Babasından Şiddet Gördüğünü Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.07.2025 - 00:21

İtalya'da yaşayan ve oyuncu Can Yaman’la yeni bir aşka yelken açan Sara Bluma, hakkında çıkan iddialara uzun süre sessiz kaldı. Ancak sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı açıklamayla tüm söylentilere yanıt verdi. Hem evli olduğu iddialarına net bir şekilde açıklık getirdi hem de şiddet gördüğünü açıkladı.

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Can Yaman İtalya’daki Global Series Festival 2025’te DJ Sara Bluma ile el ele kırmızı halıya çıkmış ve aşkını kameralar karşısında duyurmuştu.

Can Yaman İtalya’daki Global Series Festival 2025’te DJ Sara Bluma ile el ele kırmızı halıya çıkmış ve aşkını kameralar karşısında duyurmuştu.

Ancak romantik görüntülerin ardından magazin kulislerinde ortaya atılan iddialar gündemi alt üst etti. İddialara göre Sara Bluma’nın, Stefano Papa isimli bir erkekle hala evli olduğu ve çiftin bir çocuk sahibi olduğu öne sürülmüştü.

İkilinin çocuklarıyla çıkan pozları ise bu haberlerin doğru olduğuna görenleri inandırmıştı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Gönül İşleri dizisiyle ilk kez kamera önüne geçen İnadına Aşk dizisiyle yıldızını parlatan Can Yaman bir süredir yurt dışındaydı.

Gönül İşleri dizisiyle ilk kez kamera önüne geçen İnadına Aşk dizisiyle yıldızını parlatan Can Yaman bir süredir yurt dışındaydı.

Yaz dönemi rotasını Türkiye’ye çeviren çift, Bodrum’da objektiflere takıldı. Can, Sara’yı kucağına alarak verdiği pozlarla adından bahsettirirken ikili gündeme şaşırtan bir paylaşımla geldi.

Sara Bluma evli olmadığını söylerken çocuğunun babasından şiddet gördüğünü yaptığı paylaşımlarla gösterdi.

Can Yaman'ın yeni sevgilisi Sara Bluma çocuğunun babasından şiddet gördüğünü açıkladı.

Can Yaman'ın yeni sevgilisi Sara Bluma çocuğunun babasından şiddet gördüğünü açıkladı.

'Çok uzun zamandır sessiz kaldım, şimdi hikayeyi kendi açımdan anlatma ve durumumu netleştirmek için bir dakikanızı ayırma sırası bende. Yasal olarak hiç evlenmedim. Güzel çocuğumun doğduğu bir ilişkim vardı, ancak şu anki partnerimle tanışmadan önce ilişkimiz çoktan bitmişti.

Bu dünyada her şeyden çok sevdiğim küçük çocuğumun iyiliği için babasıyla her zaman iyi bir ilişki sürdürmeye çalıştım. Ne yazık ki önceki ilişkim sırasında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldım ve bu durumda kalarak daha kötüsüyle karşılaşma riskini aldım.

Şimdi yeni bir hayata başladım, oğlumu seviyorum ve onun için sadece en iyisini diliyorum. Şu anda, baba oğlumu görme girişimlerimi engelliyor, ancak durumla başa çıkmaya karar verdim ve her şeyi avukatlarıma emanet ettim.

Sevginin sevgiyi doğurduğunu vurgulamak istiyorum. Artık kadına yönelik şiddete ve her türlü istismara hayır demenin zamanı geldi. Biz güçlüyüz ve birbirimize destek olmalıyız çünkü bu dünya genellikle erkekler tarafından ve erkekler için inşa edilmiştir.

Bu zor zamanda beni destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Yakınlığınız benim için çok şey ifade ediyor. 💖

Sevgilerimle,

Sara Bluma'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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