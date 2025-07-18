Can Yaman'ın Yeni Sevgilisi Sara Bluma Çocuğunun Babasından Şiddet Gördüğünü Açıkladı
İtalya'da yaşayan ve oyuncu Can Yaman’la yeni bir aşka yelken açan Sara Bluma, hakkında çıkan iddialara uzun süre sessiz kaldı. Ancak sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı açıklamayla tüm söylentilere yanıt verdi. Hem evli olduğu iddialarına net bir şekilde açıklık getirdi hem de şiddet gördüğünü açıkladı.
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Can Yaman İtalya’daki Global Series Festival 2025’te DJ Sara Bluma ile el ele kırmızı halıya çıkmış ve aşkını kameralar karşısında duyurmuştu.
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Gönül İşleri dizisiyle ilk kez kamera önüne geçen İnadına Aşk dizisiyle yıldızını parlatan Can Yaman bir süredir yurt dışındaydı.
Can Yaman'ın yeni sevgilisi Sara Bluma çocuğunun babasından şiddet gördüğünü açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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