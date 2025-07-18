71 Yaşına Giren Sezen Aksu'dan Kısacık Kestirdiği Saçları ve Yeni İmajıyla İlk Kare Geldi!

Hem sözleri hem besteleriyle duygulara dokunan şarkılar, Aksu’nun ustalığını bir kez daha kanıtladı.

2025 yılında yayınlanan ve dijital platformlarda kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşan Paşa Gönlün şarkıları isimli albüm, Sezen Aksu'nun duygusal anlatım gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Albümde yer alan “Ey Aşk” ve “Sen Ağla” gibi parçalar, dinleyicilerden tam not aldı.

Şarkıların söz ve bestelerinde Aksu’nun imzası bulunurken, bazı parçaların prodüksiyonunda genç müzisyenler ve oğluyla çalışması da dikkat çekti.