71 Yaşına Giren Sezen Aksu'dan Kısacık Kestirdiği Saçları ve Yeni İmajıyla İlk Kare Geldi!
Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, 71 yaşına girerken hayranlarını hem şaşırtan hem de sevindiren iki büyük gelişmeyle gündemde: Yeni albümünü yayınlayan Aksu, saçlarını da radikal bir şekilde kestirerek adeta bambaşka bir görünüme büründü! Sosyal medyada büyük ilgi gören yeni stili, dinleyicileri kadar sanat camiasında da gündem yarattı.
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Türk müziğinin minik serçesi Sezen Aksu, hem tarzıyla hem müziğiyle yeniden gündemde!
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Albüm kadar konuşulan bir diğer detay ise Sezen Aksu’nun imaj değişikliği oldu.
Usta sanatçının yakın dostu Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından cesur bir değişime gittiği iddia edilmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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