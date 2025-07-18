onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
71 Yaşına Giren Sezen Aksu'dan Kısacık Kestirdiği Saçları ve Yeni İmajıyla İlk Kare Geldi!

71 Yaşına Giren Sezen Aksu'dan Kısacık Kestirdiği Saçları ve Yeni İmajıyla İlk Kare Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2025 - 23:20

Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, 71 yaşına girerken hayranlarını hem şaşırtan hem de sevindiren iki büyük gelişmeyle gündemde: Yeni albümünü yayınlayan Aksu, saçlarını da radikal bir şekilde kestirerek adeta bambaşka bir görünüme büründü! Sosyal medyada büyük ilgi gören yeni stili, dinleyicileri kadar sanat camiasında da gündem yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk müziğinin minik serçesi Sezen Aksu, hem tarzıyla hem müziğiyle yeniden gündemde!

Türk müziğinin minik serçesi Sezen Aksu, hem tarzıyla hem müziğiyle yeniden gündemde!

Hem sözleri hem besteleriyle duygulara dokunan şarkılar, Aksu’nun ustalığını bir kez daha kanıtladı.

2025 yılında yayınlanan ve dijital platformlarda kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşan Paşa Gönlün şarkıları isimli albüm, Sezen Aksu'nun duygusal anlatım gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Albümde yer alan “Ey Aşk” ve “Sen Ağla” gibi parçalar, dinleyicilerden tam not aldı. 

Şarkıların söz ve bestelerinde Aksu’nun imzası bulunurken, bazı parçaların prodüksiyonunda genç müzisyenler ve oğluyla çalışması da dikkat çekti.

Albüm kadar konuşulan bir diğer detay ise Sezen Aksu’nun imaj değişikliği oldu.

Albüm kadar konuşulan bir diğer detay ise Sezen Aksu’nun imaj değişikliği oldu.

Sezen Aksu’nun dönüşü sadece müzikle değil, imajıyla da olay oldu. Uzun yıllardır alışık olduğumuz dalgalı saçları yerini kısacık, sade ama bir o kadar da cesur bir stile bıraktı.

Usta sanatçının yakın dostu Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından cesur bir değişime gittiği iddia edilmişti.

Usta sanatçının yakın dostu Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından cesur bir değişime gittiği iddia edilmişti.

Dostu Önder’in acı kaybı sonrası gözyaşlarına boğulan Sezen Aksu, “Gel Konuşalım” programlarında da konuşulduğu üzere radikal bir karar aldı. Eline makineyi alan Aksu, saçlarını kazıttıktan sonra sarı tonlara boyadığı haliyle gündeme gelmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın