Birbirlerini Silmişlerdi: Reynmen'in Annesi Nasibe Yılmaz'dan Oğluna Eski Dostu Yeni Düşmanı Sefo'yla Gönderme
Reynmen’in bir süredir küs olduğu annesi, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Demet Akalın ve Sefo’nun birlikte çıkaracağı Yerinde Dur şarkısıyla çektiği hikayeyi Instagram hikayesinde paylaşan Nasibe Yılmaz, bu hamlesiyle oğlu Reynmen’e göndermede bulundu. Oğluna olan kırgınlıklarıyla bilinen Yılmaz'ın paylaşımı, “Tarafını belli etti” yorumlarına neden olurken kendisi o paylaşımı kısa sürede sildi. Fakat o hikaye @nurmagazins'in gözünden kaçmadı! Bu olay, hem anne-oğul arasındaki soğukluğun sürdüğünü hem de Sefo cephesinde yeni bir ittifak oluştuğunu akıllara getirdi!
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Reynmen ve annesi Nasibe Yılmaz arasındaki gerginlik son zamanlarda giderek tırmanmış, Hadise yüzünden başlayan bu gerilim ikilinin birbirini silmesiyle sonuçlanmıştı.
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Olayın bir de gelini Emire Cansu Kurtaran'la göndermeli paylaşımlarda bulunduğu tarafı var... Emire Cansu bu yorumun ardından kaynanasına tepki gösteren bir yorumu beğenmişti.
Yakından takip edenler bilir Nasibe Hanım oğlu ile birbirlerini silmelerinden bu yana sık sık göndermeli paylaşımlarda bulunuyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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