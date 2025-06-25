Birbirlerini Silmişlerdi: Reynmen'in Annesi Nasibe Yılmaz'dan Oğluna Eski Dostu Yeni Düşmanı Sefo'yla Gönderme

'Babanın anneyi aşağıladığı bir evde, çocuklar anneye asla güvenmez! Saygı da göstermez!' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunan Nasibe Yılmaz son olarak Reynmen'in tartışma yaşadığı Sefo'nun Demet Akalın'la yeni şarkısına story çekerek sosyal medya hesabında paylaştı.

O hikayenin dikkat çekmesinin ardından kısa sürede paylaşımını silen Nasibe Yılmaz @nurmagazins'in gözünden kaçamadı!

Sefo ve Reynmen arasındaki gerginlik, birlikte çıkardıkları 'Bonita' şarkısı sonrası patlak vermişti. Sefo, şarkının tüm masraflarını kendi cebinden karşıladığını ve 2,5 yıldır Reynmen'den hiçbir ödeme almadığını iddia ederek hukuki süreç başlattığını duyurmuştu. Bu durumu 'mafyavari gelir çökme tavrı' olarak nitelendiren Sefo, şarkının dijital platformlardan kaldırılmasını da talep etmişti.

Reynmen ise bu iddiaları reddederek Sefo'nun düzenli ödeme aldığını, gerekirse dekontları paylaşabileceğini söylemişti. Sosyal medya üzerinden karşılıklı açıklamalarla büyüyen bu kriz, eski dostların yollarını ayırmasına neden olmuştu.