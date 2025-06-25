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Birbirlerini Silmişlerdi: Reynmen'in Annesi Nasibe Yılmaz'dan Oğluna Eski Dostu Yeni Düşmanı Sefo'yla Gönderme

Birbirlerini Silmişlerdi: Reynmen'in Annesi Nasibe Yılmaz'dan Oğluna Eski Dostu Yeni Düşmanı Sefo'yla Gönderme

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.06.2025 - 14:15

Reynmen’in bir süredir küs olduğu annesi, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Demet Akalın ve Sefo’nun birlikte çıkaracağı Yerinde Dur şarkısıyla çektiği hikayeyi Instagram hikayesinde paylaşan Nasibe Yılmaz, bu hamlesiyle oğlu Reynmen’e göndermede bulundu. Oğluna olan kırgınlıklarıyla bilinen Yılmaz'ın paylaşımı, “Tarafını belli etti” yorumlarına neden olurken kendisi o paylaşımı kısa sürede sildi. Fakat o hikaye @nurmagazins'in gözünden kaçmadı! Bu olay, hem anne-oğul arasındaki soğukluğun sürdüğünü hem de Sefo cephesinde yeni bir ittifak oluştuğunu akıllara getirdi!

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Reynmen ve annesi Nasibe Yılmaz arasındaki gerginlik son zamanlarda giderek tırmanmış, Hadise yüzünden başlayan bu gerilim ikilinin birbirini silmesiyle sonuçlanmıştı.

Reynmen ve annesi Nasibe Yılmaz arasındaki gerginlik son zamanlarda giderek tırmanmış, Hadise yüzünden başlayan bu gerilim ikilinin birbirini silmesiyle sonuçlanmıştı.

Hadise'nin sahne dansını ve performansını büyük sözlerle eleştiren Nasibe Yılmaz oğlu ve gelini Emire Cansu'dan beklenmedik bir tepkiyle karşılaşmıştı.

'İğrenç ötesi! Mide bulandırıcı! Bu paranın bereketi olmaz!” diyerek Hadise’nin danslarını hedef alan Nasibe Yılmaz'a Hadise'den yanıt gelirken Reynmen'in tepkisi ise ağır olmuştu. Hadise’yi açık açık 'edepsizlikle' suçlayan Nasibe Yılmaz'a bu sözler pahalıya patlamıştı.

Olayın bir de gelini Emire Cansu Kurtaran'la göndermeli paylaşımlarda bulunduğu tarafı var... Emire Cansu bu yorumun ardından kaynanasına tepki gösteren bir yorumu beğenmişti.

Olayın bir de gelini Emire Cansu Kurtaran'la göndermeli paylaşımlarda bulunduğu tarafı var... Emire Cansu bu yorumun ardından kaynanasına tepki gösteren bir yorumu beğenmişti.

Kaynanasına bu konuda hak vermediğini açık açık belirten Emire Cansu'ya bir taş da Nasibe Yılmaz'dan gelmişti. 

Hadise'ye karşı söylediklerinin ardından çıkıp 'Şov yok orada, şov farklı bir olaydır. Olduğunuz kalitede kalırsanız kaliteniz artar. Oğlum ünlü olabilir, oğlumu temsil ediyorum annesiyim ama şu taraftan baktığınızda da benim de genç delikanlı çocuğum var. Orada da bir sürü gençlik orayı izliyor. Belki biraz ağır konuşmuş olabilirim' şeklinde konuşan Nasibe Yılmaz'ı oğlu Reynmen takipten çıkmıştı.

Gelininin giyiminden de şikayetçi olan Nasibe Yılmaz'a Emire Cansu'dan karşı atak gelmişti.

Kaynana gelin cephesinde atışmalar bir hayli hararetli.. O yüzden yaşananların detaylarını merak edenleri bu içeriğimize alabiliriz:

Yakından takip edenler bilir Nasibe Hanım oğlu ile birbirlerini silmelerinden bu yana sık sık göndermeli paylaşımlarda bulunuyor.

Yakından takip edenler bilir Nasibe Hanım oğlu ile birbirlerini silmelerinden bu yana sık sık göndermeli paylaşımlarda bulunuyor.

'Babanın anneyi aşağıladığı bir evde, çocuklar anneye asla güvenmez! Saygı da göstermez!' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunan Nasibe Yılmaz son olarak Reynmen'in tartışma yaşadığı Sefo'nun Demet Akalın'la yeni şarkısına story çekerek sosyal medya hesabında paylaştı.

O hikayenin dikkat çekmesinin ardından kısa sürede paylaşımını silen Nasibe Yılmaz @nurmagazins'in gözünden kaçamadı!

Sefo ve Reynmen arasındaki gerginlik, birlikte çıkardıkları 'Bonita' şarkısı sonrası patlak vermişti. Sefo, şarkının tüm masraflarını kendi cebinden karşıladığını ve 2,5 yıldır Reynmen'den hiçbir ödeme almadığını iddia ederek hukuki süreç başlattığını duyurmuştu. Bu durumu 'mafyavari gelir çökme tavrı' olarak nitelendiren Sefo, şarkının dijital platformlardan kaldırılmasını da talep etmişti.

 Reynmen ise bu iddiaları reddederek Sefo'nun düzenli ödeme aldığını, gerekirse dekontları paylaşabileceğini söylemişti. Sosyal medya üzerinden karşılıklı açıklamalarla büyüyen bu kriz, eski dostların yollarını ayırmasına neden olmuştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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