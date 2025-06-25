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Bir Senedir Birliktelermiş: Emre Altuğ Sanat Dünyasından Bir İsimle Birlikte Olduğunu Açıkladı!

Bir Senedir Birliktelermiş: Emre Altuğ Sanat Dünyasından Bir İsimle Birlikte Olduğunu Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.06.2025 - 13:07

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Emre Altuğ aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Son olarak Yalı Çapkını dizisiyle erkanlarda gördüğümüz şarkıcı yaz konserleriyle sezona bomba gibi bir giriş yaptı! Sanat dünyasından bir isimle şak yazdığını söyleyen Altuğ sevgilisinin kim olduğu konusunda merak uyandırdı!

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/y...
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Pop müziğin yıllara meydan okuyan ismi Emre Altuğ, bu kez hem yeni şarkılarıyla hem de sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiriyor

Pop müziğin yıllara meydan okuyan ismi Emre Altuğ, bu kez hem yeni şarkılarıyla hem de sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiriyor

Son dönemde yayınladığı “EM’REMIX” EP ile eski hitlerini yepyeni sound’larla genç dinleyiciyle buluşturan Altuğ, “Fani”, “Kapış Kapış” ve “Neyleyim” gibi sevilen parçalarına bambaşka bir dokunuş kattı bildiğiniz gibi. Bununla da yetinmeyen sanatçı, Zorlu PSM’de sahneye koyduğu “Bir Pop Masalı” müzikaliyle hem nostalji rüzgarı estirdi hem de müzik kariyerinin 25. yılını coşkulu bir şekilde kutladı. 2025 Eylül’ünde çıkması beklenen yeni albüm için de stüdyoya giren Emre Altuğ, bu yıl da pop müziğin gündeminden inmeye hiç niyetli değil!

Sadece sahnede değil, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Emre Altuğ, “Yalı Çapkını” dizisindeki rolüyle sezon boyunca adından bahsettirmişti.

Sadece sahnede değil, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Emre Altuğ, “Yalı Çapkını” dizisindeki rolüyle sezon boyunca adından bahsettirmişti.

Müzik sektöründe kategorilerin birbirine karışmasından rahatsız olduğunu söyleyen sanatçı, Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'a konuştu.

Şarkıcı “Kategoriler yeteri kadar ayrılmıyor. Rap, pop müziğin içinde... Rap müzik de kendi içinde kategorilere ayrılır. Mecraların da buna dikkat etmesi, ayrımı doğru yapması gerekiyor. İkinci sorun, muhatap bulamıyoruz. Yüzbinlerce lira harcayıp, emek sarf edip; kan, ter, gözyaşı dökerek kalbimizi ortaya koyduğumuz bir işi ortaya çıkarırken istiyoruz ki karşımızda birileri olsun” şeklinde sitemde bulundu.

Fakat asıl olay olan detay kendisinin aşk hayatına dair yaptığı itiraftı! Emre Altuğ yaklaşık bir senedir sanat dünyasından bir isimle olduğunu açıkladı.

Fakat asıl olay olan detay kendisinin aşk hayatına dair yaptığı itiraftı! Emre Altuğ yaklaşık bir senedir sanat dünyasından bir isimle olduğunu açıkladı.

'Çok mutluyum. Nazar değsin istemiyorum. Çok iyi giden bir ilişki, üzerine de fazla konuşmak istemiyorum. Bir seneye yakındır birlikteyiz. Sanat camiasından ama çok tanıdığınızı zannetmiyorum. Bizim civarımızda ama kendisi, ‘Görüntülenmek istemiyorum, şu anda gerek yok’ diyor. Gizlemek gibi bir derdimiz yok. Yurt dışına gittik, geldik. Onun da rahatı yerinde, rahatsız olsun istemiyorum” diye konuşan Emre Altuğ merak uyandırdı.

Öte yandan, Emre Altuğ ile Gözde Kansu’nun el ele veya samimi halleri magazin kamerasına yansıyınca, sosyal medyada ve magazin sayfalarında “aşk yaşıyorlar” şeklinde söylentiler başlamıştı. Yakın arkadaş olmalarına rağmen bu görüntüler yanlış yorumlanmış ve hızla yayılmıştı.

Hem Emre Altuğ hem de Gözde Kansu, bu aşk iddialarını net bir şekilde reddettmişti. Gözde Kansu, Emre’nin çok sevdiği bir arkadaş olduğunu belirtirken, Emre Altuğ da sadece arkadaşına destek olduğunu ve aralarında romantik bir ilişkinin olmadığını ifade etmişti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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