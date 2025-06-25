Bir Senedir Birliktelermiş: Emre Altuğ Sanat Dünyasından Bir İsimle Birlikte Olduğunu Açıkladı!

'Çok mutluyum. Nazar değsin istemiyorum. Çok iyi giden bir ilişki, üzerine de fazla konuşmak istemiyorum. Bir seneye yakındır birlikteyiz. Sanat camiasından ama çok tanıdığınızı zannetmiyorum. Bizim civarımızda ama kendisi, ‘Görüntülenmek istemiyorum, şu anda gerek yok’ diyor. Gizlemek gibi bir derdimiz yok. Yurt dışına gittik, geldik. Onun da rahatı yerinde, rahatsız olsun istemiyorum” diye konuşan Emre Altuğ merak uyandırdı.

Öte yandan, Emre Altuğ ile Gözde Kansu’nun el ele veya samimi halleri magazin kamerasına yansıyınca, sosyal medyada ve magazin sayfalarında “aşk yaşıyorlar” şeklinde söylentiler başlamıştı. Yakın arkadaş olmalarına rağmen bu görüntüler yanlış yorumlanmış ve hızla yayılmıştı.

Hem Emre Altuğ hem de Gözde Kansu, bu aşk iddialarını net bir şekilde reddettmişti. Gözde Kansu, Emre’nin çok sevdiği bir arkadaş olduğunu belirtirken, Emre Altuğ da sadece arkadaşına destek olduğunu ve aralarında romantik bir ilişkinin olmadığını ifade etmişti.