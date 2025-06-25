Evleneli Ay Olmadı: Günler Önce Evlenen Furkan Kızılay Çıkan Ayrılık İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı
Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinin 'Havuç' lakaplı Emre’si olarak hayatımıza giren Furkan Kızılay, bu kez oyunculuğu ya da Survivor maceralarıyla değil; aşk hayatıyla gündemde! Geçtiğimiz haftalarda dünyaevine giren Kızılay hakkında sosyal medyada hızla yayılan “ayrıldılar mı?” iddialarına, net bir cevap verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın’ın “Havuç”u olarak hafızalara kazınan Furkan Kızılay, artık ne çocuk ne de sadece oyuncu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Furkan Kızılay, kendisi gibi gözlerden uzak yaşamayı seven sevgilisi Tutku Yılmaz ile uzun süredir birlikteydi.
Gönler önce evlenen Furkan Kızılay düğünden kısa süre sonra ayrılık iddialarına karışmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın