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Evleneli Ay Olmadı: Günler Önce Evlenen Furkan Kızılay Çıkan Ayrılık İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı

Evleneli Ay Olmadı: Günler Önce Evlenen Furkan Kızılay Çıkan Ayrılık İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.06.2025 - 11:12

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinin 'Havuç' lakaplı Emre’si olarak hayatımıza giren Furkan Kızılay, bu kez oyunculuğu ya da Survivor maceralarıyla değil; aşk hayatıyla gündemde! Geçtiğimiz haftalarda dünyaevine giren Kızılay hakkında sosyal medyada hızla yayılan “ayrıldılar mı?” iddialarına, net bir cevap verdi.

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Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın’ın “Havuç”u olarak hafızalara kazınan Furkan Kızılay, artık ne çocuk ne de sadece oyuncu...

Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın’ın “Havuç”u olarak hafızalara kazınan Furkan Kızılay, artık ne çocuk ne de sadece oyuncu...

Hem müziğe atıldı, hem Survivor’da mücadele etti, hem de aşkı buldu! Yıllar içinde ekranların afacan çocuğu olmaktan çıkıp bambaşka bir kimliğe bürünen Kızılay, bu kez özel hayatıyla gündemde.

Furkan Kızılay, kendisi gibi gözlerden uzak yaşamayı seven sevgilisi Tutku Yılmaz ile uzun süredir birlikteydi.

Furkan Kızılay, kendisi gibi gözlerden uzak yaşamayı seven sevgilisi Tutku Yılmaz ile uzun süredir birlikteydi.

Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz’a Paris’te romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu. İlişkisini gözler önünde yaşayan isim bu özel anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Çift, 19 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’da, aile arasında sade bir törenle nişanlandı. Nişan töreni basından uzak, sadece yakın çevrenin katılımıyla gerçekleşmişti.

Aradan çok geçmeden, 2 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’da görkemli bir düğünle evlendiler. Düğüne Furkan Kızılay’ın yakın arkadaş çevresi adeta akın etti. 

Gözümüzün önünde büyüyen isim düğünden kısa bir süre sonra şaşırtan iddialarla karşılaştı.

Gönler önce evlenen Furkan Kızılay düğünden kısa süre sonra ayrılık iddialarına karışmıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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