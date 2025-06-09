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Kaynana Gelin Tartışmasına Döndü: Annesini Silen Reynmen'in Ardından Eşi Cansu'dan da Sert Darbe Geldi!

Kaynana Gelin Tartışmasına Döndü: Annesini Silen Reynmen'in Ardından Eşi Cansu'dan da Sert Darbe Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.06.2025 - 17:25

Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz'ın Hadise'nin dansını ahlaksız olarak nitelendirdiğinden beri anne-oğul arasındaki gerilim dinmedi bildiğiniz gibi. Nasibe Yılmaz'a ve açıklamalarına bir tepki ise gelini Emire Cansu'dan gelmişti. Hadise'nin Yılmaz'ın yorumunun ardından konuk olduğu YouTube kanalında özür dilese de yine sözleriyle tepki çekmeye devam eden Nasibe Yılmaz'a ilk darbe oğlundan gelmişti.

Uzun süredir sessizliğini koruyan Reynmen'in annesinden göndermeli paylaşımlar başlayınca gelini Emire Cansu'yla da arası bozuldu. Nasibe Yılmaz'ın gelinin kendisini engellediği ortaya çıktı.

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Nasibe Yılmaz, Hadise’nin sahne performansını izledikten sonra sosyal medyada adeta öfke kusmuş bu yorum oğlu Reynmen ve gelini Emire Cansu Kurtaran ile arasının bozulmasına neden olmuştu.

Nasibe Yılmaz, Hadise’nin sahne performansını izledikten sonra sosyal medyada adeta öfke kusmuş bu yorum oğlu Reynmen ve gelini Emire Cansu Kurtaran ile arasının bozulmasına neden olmuştu.

'İğrenç ötesi! Mide bulandırıcı! Bu paranın bereketi olmaz!” diyerek Hadise’nin danslarını hedef alan Nasibe Yılmaz'a Hadise'den yanıt gelirken Reynmen'in tepkisi ise ağır olmuştu. Hadise’yi açık açık 'edepsizlikle' suçlayan Nasibe Yılmaz'a bir darbe de gelininden gelmişti.

Emire Cansu'nun beğendiği yorum olay olmuş ve kaynanasıyla aynı düşüncede olmadığı bu şekilde ortaya çıkmıştı:

Yılmaz'ın bu açıklamasının ardından katıldığı bir şovda yaptığı açıklamalar ise ayrı olay olmuştu. Hadise'den özür dileyen ismin sözleri yine tepki çekmişti.

Yılmaz'ın bu açıklamasının ardından katıldığı bir şovda yaptığı açıklamalar ise ayrı olay olmuştu. Hadise'den özür dileyen ismin sözleri yine tepki çekmişti.

'Şov yok orada, şov farklı bir olaydır. Olduğunuz kalitede kalırsanız kaliteniz artar. Oğlum ünlü olabilir, oğlumu temsil ediyorum annesiyim ama şu taraftan baktığınızda da benim de genç delikanlı çocuğum var. Orada da bir sürü gençlik orayı izliyor. Belki biraz ağır konuşmuş olabilirim' şeklinde konuşan isim özür dilese de Reynmen annesinin bu sözlerinin üzerine kendisini takipten çıkmıştı.

Nasibe Yılmaz'ın "gençlik bozuluyor" açıklamalarının tamamından bu içeriğimizde bahsettik:

Uzun bir süredir sesi çıkmayan Nasibe Yılmaz cephesinden geçtiğimiz gün oldukça manidar bir paylaşım geldi.

Uzun bir süredir sesi çıkmayan Nasibe Yılmaz cephesinden geçtiğimiz gün oldukça manidar bir paylaşım geldi.

'Zengin ve kaliteli ailelerin kızlarına giydirdikleri' notu düşülen bir videoyu hikayesine ekleyen Nasibe Yılmaz'ın gelini Emire Cansu Kurtaran'a gönderme yaptığı düşünüldü. O paylaşımın hemen ardından Reynmen'in eşi Nasibe Yılmaz'ın gelini Emire'den bikinili bir paylaşım geldi.

Eşi Reynmen'in annesini takipten çıkmasına, kaynanasının oğluyla fotoğraflarını kaldırmadısına rağmen Nasibe Yılmaz'ı takip etmeye devam eden Emire Cansu'nun sabrı taştı.

Eşi Reynmen'in annesini takipten çıkmasına, kaynanasının oğluyla fotoğraflarını kaldırmadısına rağmen Nasibe Yılmaz'ı takip etmeye devam eden Emire Cansu'nun sabrı taştı.

Emire Cansu'nun kayınvalidesini engellediği ve ikilinin birbirini takip etmediği görülürken, Nasibe Yılmaz'dan yine bol göndermeli bir paylaşım geldi.'Babanın anneyi aşağıladığı bir evde, çocuklar anneye asla güvenmez! Saygı da göstermez!' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunan Nasibe Yılmaz kaynana gelin savaşının başladığını resmen duyurdu...

Hikayeden sonra da hızını alamadı. Arabasında son ses müzikle gezdiği anları da paylaştı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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ozzymandias27

Kız, senin çocuğu eline almış abla. Sen oğlundan unudunu kes:)

mubeyyentorun17512544

Bu anne de anne Tilki gibi rol çalmaya çalışıyor...belki bir makyaj markası veya gözlük markası reklamı rolü kapar...ne etsin umut dünyası bu dünya