Kaynana Gelin Tartışmasına Döndü: Annesini Silen Reynmen'in Ardından Eşi Cansu'dan da Sert Darbe Geldi!

'Şov yok orada, şov farklı bir olaydır. Olduğunuz kalitede kalırsanız kaliteniz artar. Oğlum ünlü olabilir, oğlumu temsil ediyorum annesiyim ama şu taraftan baktığınızda da benim de genç delikanlı çocuğum var. Orada da bir sürü gençlik orayı izliyor. Belki biraz ağır konuşmuş olabilirim' şeklinde konuşan isim özür dilese de Reynmen annesinin bu sözlerinin üzerine kendisini takipten çıkmıştı.