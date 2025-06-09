Kaynana Gelin Tartışmasına Döndü: Annesini Silen Reynmen'in Ardından Eşi Cansu'dan da Sert Darbe Geldi!
Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz'ın Hadise'nin dansını ahlaksız olarak nitelendirdiğinden beri anne-oğul arasındaki gerilim dinmedi bildiğiniz gibi. Nasibe Yılmaz'a ve açıklamalarına bir tepki ise gelini Emire Cansu'dan gelmişti. Hadise'nin Yılmaz'ın yorumunun ardından konuk olduğu YouTube kanalında özür dilese de yine sözleriyle tepki çekmeye devam eden Nasibe Yılmaz'a ilk darbe oğlundan gelmişti.
Uzun süredir sessizliğini koruyan Reynmen'in annesinden göndermeli paylaşımlar başlayınca gelini Emire Cansu'yla da arası bozuldu. Nasibe Yılmaz'ın gelinin kendisini engellediği ortaya çıktı.
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Nasibe Yılmaz, Hadise’nin sahne performansını izledikten sonra sosyal medyada adeta öfke kusmuş bu yorum oğlu Reynmen ve gelini Emire Cansu Kurtaran ile arasının bozulmasına neden olmuştu.
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Yılmaz'ın bu açıklamasının ardından katıldığı bir şovda yaptığı açıklamalar ise ayrı olay olmuştu. Hadise'den özür dileyen ismin sözleri yine tepki çekmişti.
Uzun bir süredir sesi çıkmayan Nasibe Yılmaz cephesinden geçtiğimiz gün oldukça manidar bir paylaşım geldi.
Eşi Reynmen'in annesini takipten çıkmasına, kaynanasının oğluyla fotoğraflarını kaldırmadısına rağmen Nasibe Yılmaz'ı takip etmeye devam eden Emire Cansu'nun sabrı taştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Kız, senin çocuğu eline almış abla. Sen oğlundan unudunu kes:)
Bu anne de anne Tilki gibi rol çalmaya çalışıyor...belki bir makyaj markası veya gözlük markası reklamı rolü kapar...ne etsin umut dünyası bu dünya