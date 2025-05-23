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Anne Oğulun Arasına Girdi: Hadise'ye "Edepsiz" Çıkışıyla Gündem Olan Nasibe Yılmaz'ı Reynmen Tek Çırpıda Sildi

Anne Oğulun Arasına Girdi: Hadise'ye "Edepsiz" Çıkışıyla Gündem Olan Nasibe Yılmaz'ı Reynmen Tek Çırpıda Sildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.05.2025 - 18:17

Reynmen’in annesi Nasibe Yılmaz, Hadise’nin sahne danslarını “ahlaksızlık” olarak nitelendirmiş, ardından gelen 'özür gibi ama değil' açıklamalarıyla tartışmaları alevlendirmişti. Hadise'nin kendini savunan sözleriyle bu eleştirilere doğrudan yanıt vermemesi, manşetlere yerleşmişti.

Ortalık karışmaya ve konu uzamaya devam ederken Nasibe Yılmaz'ın o sözler hakkındaki açıklamalarına oğlu Reynmen'den sert bir darbe geldi.

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Görkemli sahne şovlarıyla tanınan Hadise’ye, geçtiğimiz haftalarda Reynmen’in annesi Nasibe Yılmaz’dan gelen ağır eleştiriler gündemi sarsmıştı.

Görkemli sahne şovlarıyla tanınan Hadise’ye, geçtiğimiz haftalarda Reynmen’in annesi Nasibe Yılmaz’dan gelen ağır eleştiriler gündemi sarsmıştı.

'Bir insan para da kazanıyorsa edebiyle kazansın, bu paranın bereketi olmaz. Bunu asla unutmayın. Haramla kazanılan paradan bir farkı yok. İğrenç ötesi, midem bulandı.' yorumunda bulunan Reynmen'in annesi Nesibe Yılmaz bu sözlerin ardından gelini Cansu'dan gelen tepkiyle manşetlere yerleşmişti.

Reynmen’in eşi Emire Cansu, kayınvalidesi Nasibe Yılmaz’ın bu sert yorumlarının ardından adeta 'biz aynı fikirde değiliz' mesajı vermişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Hadise'den Reynmen'in annesine cevap gecikmemiş sahneden gelen yanıt manşetlere yerleşince olay da br hayli büyümüştü.

Hadise'den Reynmen'in annesine cevap gecikmemiş sahneden gelen yanıt manşetlere yerleşince olay da br hayli büyümüştü.

“Geçenlerde bizim dansçımıza ‘Bu nasıl bir ahlaksızlık?’ diye mesaj atılmış. Buna tabii ki de kayıtsız kalamam. Ne zamandan beri dans ahlaksızlık oldu ben bilmiyorum. Bir de annem beni böyle büyütmedi. Benim için her dans sanattır.” şeklinde konuşan Hadise'ye Nasibe Yılmaz'ın konuk olduğu videoda yanıt gecikmemişti.

Nasibe Yılmaz'ın Hadise'den özür dilediği o anlardan bahsetmiştik:

Bir sürü gençlik orayı izliyor, şov farklı bir olaydır. O dans "erotik" kokuyordu." ifadelerini kullanan Nasibe Yılmaz şok açıklamalarda bulundu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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