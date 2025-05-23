Anne Oğulun Arasına Girdi: Hadise'ye "Edepsiz" Çıkışıyla Gündem Olan Nasibe Yılmaz'ı Reynmen Tek Çırpıda Sildi
Reynmen’in annesi Nasibe Yılmaz, Hadise’nin sahne danslarını “ahlaksızlık” olarak nitelendirmiş, ardından gelen 'özür gibi ama değil' açıklamalarıyla tartışmaları alevlendirmişti. Hadise'nin kendini savunan sözleriyle bu eleştirilere doğrudan yanıt vermemesi, manşetlere yerleşmişti.
Ortalık karışmaya ve konu uzamaya devam ederken Nasibe Yılmaz'ın o sözler hakkındaki açıklamalarına oğlu Reynmen'den sert bir darbe geldi.
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Görkemli sahne şovlarıyla tanınan Hadise’ye, geçtiğimiz haftalarda Reynmen’in annesi Nasibe Yılmaz’dan gelen ağır eleştiriler gündemi sarsmıştı.
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Hadise'den Reynmen'in annesine cevap gecikmemiş sahneden gelen yanıt manşetlere yerleşince olay da br hayli büyümüştü.
Bir sürü gençlik orayı izliyor, şov farklı bir olaydır. O dans "erotik" kokuyordu." ifadelerini kullanan Nasibe Yılmaz şok açıklamalarda bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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