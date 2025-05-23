Anne Oğulun Arasına Girdi: Hadise'ye "Edepsiz" Çıkışıyla Gündem Olan Nasibe Yılmaz'ı Reynmen Tek Çırpıda Sildi

Reynmen’in annesi Nasibe Yılmaz, Hadise’nin sahne danslarını “ahlaksızlık” olarak nitelendirmiş, ardından gelen 'özür gibi ama değil' açıklamalarıyla tartışmaları alevlendirmişti. Hadise'nin kendini savunan sözleriyle bu eleştirilere doğrudan yanıt vermemesi, manşetlere yerleşmişti.

Ortalık karışmaya ve konu uzamaya devam ederken Nasibe Yılmaz'ın o sözler hakkındaki açıklamalarına oğlu Reynmen'den sert bir darbe geldi.