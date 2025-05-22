Yıllara Direnenler vs. Kabullenenler: Botoksla Mimiklerini Donduran ve Doğallığını Koruyan Ünlü İsimler!
Hollywood’un kırmızı halısından sosyal medya filtrelerine uzanan estetik işlemler şimdilerde magazin manşetlerinin sevilen konularından! Kimileri doğallığıyla alkış toplarken, kimileri botoksla zamana meydan okumaya çalışıyor. Peki, mimikleriyle yaşayanlar mı daha etkileyici, yoksa çizgisiz ciltleriyle ışıldayanlar mı? Margot Robbie’den Cameron Diaz’a, Jennifer Lopez’den Sarah Jessica Parker’a kadar birçok yıldızın yüzündeki “küçük dokunuşların mimiklerinde oluşturduğu farkları inceledik.
@yooookartik isimli hesabın yaptığı paylaşımda estetikle parlayanlar da var, mimikleri donanlar da… Hazırsanız başlayalım!
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Magazin dünyasında artık kırışıklık değil, kırışıklıksızlık konuşuluyor! Özellikle son yıllarda estetik işlemlerin yükselişiyle birlikte, birçok ünlü ismin yüz hatlarında ciddi değişimler yaşandı.
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Hollywood kırmızı halısında iki ayrı evren gibi dolaşan iki yıldız: Margot Robbie ve Emilia Clarke.
Bir yanda “Sex and the City”nin zamansız yıldızı Sarah Jessica Parker, diğer yanda yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Jennifer Lopez.
Hollywood’un iki efsane ismi, ama iki zıt estetik hikayesi! Bir yanda doğallığıyla yıllara meydan okumak yerine onları kucaklayan Cameron Diaz, diğer yanda gençlik ısrarından asla vazgeçmeyen Demi Moore var.
@yooookartik isimli hesabın paylaştığı o videonun tamamını da şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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