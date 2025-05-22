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Yıllara Direnenler vs. Kabullenenler: Botoksla Mimiklerini Donduran ve Doğallığını Koruyan Ünlü İsimler!

Yıllara Direnenler vs. Kabullenenler: Botoksla Mimiklerini Donduran ve Doğallığını Koruyan Ünlü İsimler!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.05.2025 - 16:57

Hollywood’un kırmızı halısından sosyal medya filtrelerine uzanan estetik işlemler şimdilerde magazin manşetlerinin sevilen konularından! Kimileri doğallığıyla alkış toplarken, kimileri botoksla zamana meydan okumaya çalışıyor. Peki, mimikleriyle yaşayanlar mı daha etkileyici, yoksa çizgisiz ciltleriyle ışıldayanlar mı? Margot Robbie’den Cameron Diaz’a, Jennifer Lopez’den Sarah Jessica Parker’a kadar birçok yıldızın yüzündeki “küçük dokunuşların mimiklerinde oluşturduğu farkları inceledik.

@yooookartik isimli hesabın yaptığı paylaşımda estetikle parlayanlar da var, mimikleri donanlar da… Hazırsanız başlayalım!

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Magazin dünyasında artık kırışıklık değil, kırışıklıksızlık konuşuluyor! Özellikle son yıllarda estetik işlemlerin yükselişiyle birlikte, birçok ünlü ismin yüz hatlarında ciddi değişimler yaşandı.

Magazin dünyasında artık kırışıklık değil, kırışıklıksızlık konuşuluyor! Özellikle son yıllarda estetik işlemlerin yükselişiyle birlikte, birçok ünlü ismin yüz hatlarında ciddi değişimler yaşandı.

Kimisi ‘zamanla yarışmamak, ona ayak uydurmak gerekir’ diyerek botoksa yönelirken, kimisi “doğallık modası geçmez” diyerek yıllara meydan okumayı tercih ediyor. Ancak her iki tarafta da sonuçlar oldukça dikkat çekici!

Botoks işlemi, artık sadece bir “genç kalma” tercihi değil; adeta sektörde bir imaj yatırımı. Kamera karşısında ışıl ışıl parlayan alınlar, mimiksiz gülüşler ve çizgisiz göz çevreleri ekranın yeni normali haline gelmiş durumda. Hatta bazı isimler var ki, botoksla bambaşka birine dönüşmüş; kim olduğunu anlamak için birkaç saniye düşünmek gerekebiliyor!

Tabii işler her zaman planlandığı gibi gitmiyor. Estetik işlemlerle adeta gençleşen ünlüler kadar, mimik kaybı yaşayan ya da doğallığını yitirdiği gerekçesiyle eleştirilen isimler de yok değil. Bazıları da var ki, sektörde “estetik fail” diye anılır hale geldi.

Peki kim ne yaptırdı, kim yıllara meydan okuyor, kimlerse ‘botoks değil mimik severim’ diyor?

Hollywood kırmızı halısında iki ayrı evren gibi dolaşan iki yıldız: Margot Robbie ve Emilia Clarke.

Hollywood kırmızı halısında iki ayrı evren gibi dolaşan iki yıldız: Margot Robbie ve Emilia Clarke.

Margot Robbie, son yıllarda estetik dokunuşlarla adeta 'kusursuzluk kitabı'ndan fırlamış gibi. Özellikle alın bölgesinde ve göz çevresinde mimik kaybı dikkat çekerken, dudak dolgusu ve çene kontürü de hayranlar tarafından fazlasıyla fark ediliyor. Robbie, kusursuz bir Barbie gibi; ama bazen mimiksizliğiyle 'duygusuz bakışlar' eleştirisine maruz kalıyor.

Emilia Clarke ise kırışıklıklardan korkmayanlardan. Mimiklerini kısıtlamayan ifadesi, oyunculuğunun bir parçası haline gelmiş durumda. Gülünce yanaklarıyla birlikte göz çevresinde oluşan çizgiler, onu daha samimi kılıyor. Clarke, defalarca estetik baskıya direndiğini ve 'yaşlanmanın doğal güzelliğini' savunduğunu da açıklamıştı.

Bir yanda “Sex and the City”nin zamansız yıldızı Sarah Jessica Parker, diğer yanda yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Jennifer Lopez.

Bir yanda “Sex and the City”nin zamansız yıldızı Sarah Jessica Parker, diğer yanda yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Jennifer Lopez.

İkisi de 50’lerini çoktan geçti ama yaşlanmaya bakışları taban tabana zıt! 

Sarah Jessica Parker, Hollywood’da “doğal yaşlanma” cesaretini gösteren nadir isimlerden biri. Göz çevresi çizgileri, boynundaki yaş almışlık izleri ve yüz kaslarının doğallığıyla hem övgü hem de acımasız eleştiriler alıyor. Bazıları “Yaşını gururla taşıyor” derken, bazıları “bakımsızlıkla” suçluyor. Ama o her defasında verdiği mesajla net: 'Ben kendimle barışığım!'

Öte yanda Jennifer Lopez var ki, cildindeki tek bir mimik bile yıllara teslim olmamış gibi. Botoks, dolgu ve sıkılaştırıcı işlemlerle desteklenen yüzü neredeyse zamana meydan okuyor. Işıl ışıl bir cilt, yüksek elmacık kemikleri ve pürüzsüz alınla J.Lo tam bir estetik harikası! Ama bu kusursuzluk da beraberinde “gerçekçilikten uzak” eleştirilerini getiriyor.

Hollywood’un iki efsane ismi, ama iki zıt estetik hikayesi! Bir yanda doğallığıyla yıllara meydan okumak yerine onları kucaklayan Cameron Diaz, diğer yanda gençlik ısrarından asla vazgeçmeyen Demi Moore var.

Hollywood’un iki efsane ismi, ama iki zıt estetik hikayesi! Bir yanda doğallığıyla yıllara meydan okumak yerine onları kucaklayan Cameron Diaz, diğer yanda gençlik ısrarından asla vazgeçmeyen Demi Moore var.

Cameron Diaz, bir dönemin ekranlara kazınmış sarı saçlı “cool” yıldızı. 2000’lerin başında güzelliğiyle ikonlaşan Diaz, yıllar içinde estetik işlemlerden uzak durmayı tercih etti. Hatta kendisi bir röportajında 'Botoks yaptırdım ama mimiklerimi kaybedince pişman oldum!' diyerek açık açık itirafta bulunmuştu. Şu an yüzündeki çizgiler, kahkahaları ve hayat dolu enerjisiyle parlıyor. O tam anlamıyla 'yaş almanın güzelliği'ni savunanlardan.

Demi Moore ise güzelliğiyle adeta zamanı dondurmaya çalışanlardan. Ancak bu çaba zaman zaman ters de tepebiliyor. Özellikle 2021’deki Paris Moda Haftası'nda podyuma çıktığında yüzündeki değişim gündeme bomba gibi düşmüştü. Elmacık kemiklerine yapılan dolgu, çene hattı keskinliği ve gergin yüz hatları uzun süre sosyal medyada konuşulmuştu. Bazılarının “estetik faciası” olarak gördüğü yüzü kimilerine de güzel görünüyor!

@yooookartik isimli hesabın paylaştığı o videonun tamamını da şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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