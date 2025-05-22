Yıllara Direnenler vs. Kabullenenler: Botoksla Mimiklerini Donduran ve Doğallığını Koruyan Ünlü İsimler!

Kimisi ‘zamanla yarışmamak, ona ayak uydurmak gerekir’ diyerek botoksa yönelirken, kimisi “doğallık modası geçmez” diyerek yıllara meydan okumayı tercih ediyor. Ancak her iki tarafta da sonuçlar oldukça dikkat çekici!

Botoks işlemi, artık sadece bir “genç kalma” tercihi değil; adeta sektörde bir imaj yatırımı. Kamera karşısında ışıl ışıl parlayan alınlar, mimiksiz gülüşler ve çizgisiz göz çevreleri ekranın yeni normali haline gelmiş durumda. Hatta bazı isimler var ki, botoksla bambaşka birine dönüşmüş; kim olduğunu anlamak için birkaç saniye düşünmek gerekebiliyor!

Tabii işler her zaman planlandığı gibi gitmiyor. Estetik işlemlerle adeta gençleşen ünlüler kadar, mimik kaybı yaşayan ya da doğallığını yitirdiği gerekçesiyle eleştirilen isimler de yok değil. Bazıları da var ki, sektörde “estetik fail” diye anılır hale geldi.

Peki kim ne yaptırdı, kim yıllara meydan okuyor, kimlerse ‘botoks değil mimik severim’ diyor?