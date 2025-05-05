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Yoksa Eli mi Çarptı? Reynmen'in Eşi Emire Cansu'dan Hadise'ye "Ahlaksız" Diyen Kaynanasına Büyük Taş!

Yoksa Eli mi Çarptı? Reynmen'in Eşi Emire Cansu'dan Hadise'ye "Ahlaksız" Diyen Kaynanasına Büyük Taş!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.05.2025 - 19:37

Hadise'nin dans gösterisine 'Ahlaksız' yorumunda bulunup sert bir çıkışta bulunan Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz'a gelini Cansu Emire'den taş geldi!

Hadise'nin dansını topa tutan kaynanasını eleştiren bir kullanıcının yorumunu beğenen Cansu Emire, beğenisini kısa sürede geri çekti fakat hamlesi gözlerden kaçmadı... Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Geçtiğimiz günlerde oldukça tuhaf ve sürpriz bir magazin olayı yaşanmıştı, belki denk gelmişsinizdir.

Geçtiğimiz günlerde oldukça tuhaf ve sürpriz bir magazin olayı yaşanmıştı, belki denk gelmişsinizdir.

Sahne şovlarıyla, kombinleri ve dans koreografisiyle her konserinde tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Hadise'ye Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz'dan bir eleştiri gelmişti. 

Öyle böyle bir eleştiriden de bahsetmiyoruz üstelik... Nasibe hanım, Hadise'nin dansçılarıyla şovundan paylaşılan bir kesidin altına, 'Midem bulandı' yorumunu bırakmış, edepten ve ahlaktan dem vurmuştu.

Reynmen'in annesinin açıklamasının tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Durumu sosyal medyadan öğrenen Hadise de geri durmamıştı elbette!

Durumu sosyal medyadan öğrenen Hadise de geri durmamıştı elbette!

Son konserinde Reynmen'in annesinin bıraktığı 'ahlaksızlık' yorumuna isim vermeden değinen Hadise, bu yorumu kabul edemeyeceğini net bir dille vurgulamıştı. 

'Ne zamandan beri dans ahlaksızlık oldu ben bilmiyorum' ifadelerini kullanmış, annesinin kendisini bu şekilde yetiştirmediğinin altını çizmişti.

Kaçıranlar için sahneden ayar çeken Hadise'nin videosunun tamamına da bu içeriğimizde yer vermiştik:

Geçtiğimiz saatlerde, 11 Ekim 2024'te Reynmen'e İtalya'da "Sonsuza dek evet" diyen gelin Cansu Emire tarafını belli etti...

Geçtiğimiz saatlerde, 11 Ekim 2024'te Reynmen'e İtalya'da "Sonsuza dek evet" diyen gelin Cansu Emire tarafını belli etti...

Reynmen'in eşi Cansu Emire, Hadise'nin tarafını tuttu. Fotoğraflarından birinin altına gelen ve kayınvalideyi 'Dön hanene bak' diyerek eleştiren yoruma bir beğeni bırakıverdi!

Yorumu kısa süre içerisinde sildi, beğenisi de ortadan kalkmış oldu böylece fakat kaynana gelinin anlaşmazlığı magazinin radarından kaçamadı. Kim bilir, belki de eli çarpmıştır da geri çekmiştir... 

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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