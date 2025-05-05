Yoksa Eli mi Çarptı? Reynmen'in Eşi Emire Cansu'dan Hadise'ye "Ahlaksız" Diyen Kaynanasına Büyük Taş!

Reynmen'in eşi Cansu Emire, Hadise'nin tarafını tuttu. Fotoğraflarından birinin altına gelen ve kayınvalideyi 'Dön hanene bak' diyerek eleştiren yoruma bir beğeni bırakıverdi!

Yorumu kısa süre içerisinde sildi, beğenisi de ortadan kalkmış oldu böylece fakat kaynana gelinin anlaşmazlığı magazinin radarından kaçamadı. Kim bilir, belki de eli çarpmıştır da geri çekmiştir...

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!