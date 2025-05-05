Yoksa Eli mi Çarptı? Reynmen'in Eşi Emire Cansu'dan Hadise'ye "Ahlaksız" Diyen Kaynanasına Büyük Taş!
Hadise'nin dans gösterisine 'Ahlaksız' yorumunda bulunup sert bir çıkışta bulunan Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz'a gelini Cansu Emire'den taş geldi!
Hadise'nin dansını topa tutan kaynanasını eleştiren bir kullanıcının yorumunu beğenen Cansu Emire, beğenisini kısa sürede geri çekti fakat hamlesi gözlerden kaçmadı... Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Geçtiğimiz günlerde oldukça tuhaf ve sürpriz bir magazin olayı yaşanmıştı, belki denk gelmişsinizdir.
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Durumu sosyal medyadan öğrenen Hadise de geri durmamıştı elbette!
Geçtiğimiz saatlerde, 11 Ekim 2024'te Reynmen'e İtalya'da "Sonsuza dek evet" diyen gelin Cansu Emire tarafını belli etti...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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