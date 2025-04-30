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Aşk Şarkısı Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz: Sezen Aksu'nun "İkinci Bahar" Şarkısının Bilinmeyen Hikayesi!

Aşk Şarkısı Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz: Sezen Aksu'nun "İkinci Bahar" Şarkısının Bilinmeyen Hikayesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.04.2025 - 23:17

Her şarkısıyla dinleyicisinin kalbinde bambaşka bir yer edinen Sezen Aksu, özellikle de aşk şarkılarıyla milyonların yüreğine dokunmuş, acılarına, sevinçlerine, hasretlerine yoldaşlık etmiş bir isim. Aşk şarkısı olduğu zannedilen bir şarkısı da İkinci Bahar. Fakat, İkinci Bahar sanılanın aksine aşktan doğmuş bir şarkı değil. 

Peki Sezen Aksu İkinci Bahar'ı kime yazdı? Buyurun gelin, ikonik şarkının üstünden 42 yıl geçmesine rağmen bilinmeyen detaylarına beraber bakalım!

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Saymaya başlasak bitiremeyeceğiz kadar çok unutulmaz şarkıya imza atmış, yeri geldiğinde yüreğimizi delip geçmiş, yeri geldiğinde midemizdeki kelebekleri pır pır uçuşturmuş Sezen Aksu'ya senelerdir hasretiz.

Saymaya başlasak bitiremeyeceğiz kadar çok unutulmaz şarkıya imza atmış, yeri geldiğinde yüreğimizi delip geçmiş, yeri geldiğinde midemizdeki kelebekleri pır pır uçuşturmuş Sezen Aksu'ya senelerdir hasretiz.

Tükeneceğiz, Seni Yerler, Haydi Gel Benimle Ol, Rakkas, İstanbul İstanbul Olalı, Şinanay, Farkındayım, Sen Ağlama, Geri Dön ve niceleri...

1970'lerden beri hayatımıza olan Türkiye'nin Minik Serçe'si 16 Ocak 2016'da verdiği konserde '40 yılı tamamladık Allahın izniyle. Küçücük bir kız gibi düşünüyordum kendimi o zaman, hala öyle hissediyorum ama beden ruha ihanet ediyor' açıklamasında bulunmuş, bir daha sahne almayacağını duyurmuştu.

Sözünden de dönmedi gerçekten. 2016'da sahneye veda eden Sezen Aksu, onca ısrar ve talebe rağmen bir daha hiç şen şakrak halleriyle sahneye çıkmadı. 10 yıl geçti, şarkıları bir an olsun eskimedi. Çoğunu aşkı Onno Tunç'a yazdığını bildiğimizden, hemen hemen her aşk temalı şarkısı için 'Bu da Onno Tunç'adır' diye düşündük.

Onno Tunç'a yazıldığı, hiç olmadı kesinlikle bir aşk hikayesine dayandığı düşünülen şarkılardan biri de İkinci Bahar'dı.

Onno Tunç'a yazıldığı, hiç olmadı kesinlikle bir aşk hikayesine dayandığı düşünülen şarkılardan biri de İkinci Bahar'dı.

Sezen Aksu'nun 2 Temmuz 1982'de piyasaya sürdüğü beşinci albümü 'Firuze'de 4. şarkı olarak yer alan İkinci Bahar, Firuze'den sonra albümün en ses getiren şarkısıydı. 

Bestesi ve sözleri Sezen Aksu'ya ait olan şarkı, aynı yıl Özdemir Erdoğan tarafından da seslendirilmiş, ayrıca başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen'in oynadığı İkinci Bahar dizisine ismini vermişti. Dizinin jenerik müziği olarak dinlediğimiz şarkı, dizinin konusu itibariyle de hep bir aşk şarkısı olarak anıldı.

Fakat yıllarca kulağımızın pasını silen İkinci Bahar'ın arkasında bambaşka bir hikaye yatıyor aslında. Üstelik 42 yıl geçmesine rağmen birçok kişi tarafından da bilinmiyor bu şarkının kime yazıldığı...

Fakat yıllarca kulağımızın pasını silen İkinci Bahar'ın arkasında bambaşka bir hikaye yatıyor aslında. Üstelik 42 yıl geçmesine rağmen birçok kişi tarafından da bilinmiyor bu şarkının kime yazıldığı...

Bilmeyenlere biz duyurmuş olalım, İkinci Bahar esasında bir aşk şarkısı falan değil! Aşk şarkısı olduğunu düşünenler için bir şey diyemiyoruz elbette, sözler dümdüz dinlendiğinde hakikaten de öyle bir etki bırakıyor insanın üstünde, çok haklısınız.

Gelin görün ki İkinci Bahar, lohusa Sezen Aksu'nun dilinden, yüreğinden kopup oğluna yazdığı bir şarkı...❤️

Hayatı boyunca 4 evlilik yapan Sezen Aksu, üçüncü evliliğini 1981 yılında Sinan Özer'le yapmıştı.

Hayatı boyunca 4 evlilik yapan Sezen Aksu, üçüncü evliliğini 1981 yılında Sinan Özer'le yapmıştı.

10 Temmuz 1981'de Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde Sinan Özer ile evlenen Sezen Aksu'nun o sıralarda Özer'den 4,5 aylık hamile olduğu konuşuluyordu.

Sezen Aksu o zaman konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştı, bulunmasına da gerek kalmamıştı zaten. Karnı gün geçtikçe büyüyen Aksu, 8 Kasım 1981'de ilk ve tek evladı Mithat Can Özer'e kavuştu. 

Oğluna olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren Sezen Aksu, Mithat Can'ın tek gerçek aşkı olduğunu da defalarca kez vurguladı. Oğluna birden çok şarkı yazdığı çok aşikardı fakat İkinci Bahar'ın o şarkılardan biri olduğu hatta oğluna yazdığı ilk şarkı olduğu hala bilinen bir detay değil.

Şimdi gelin sizi seneler öncesine, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le katıldığı programa ve İkinci Bahar şarkısı itirafında bulunduğu o anlara ışınlayalım.

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Yine katıldığı bir başka programda İkinci Bahar'la ilgili konuşan Sezen Aksu;

Yine katıldığı bir başka programda İkinci Bahar'la ilgili konuşan Sezen Aksu;

'Sinan (eski eşi ve Mithat Can'ın babası) çok güzel gitar çalar, çok da tatlı bir sesi vardır, şarkı söyler. Bir an bir baktım böyle bir makamlarda falan dolaşıyor. Dur dedim benim aklıma bir melodi geldi, İkinci Bahar öyle çıktı. Mithat Can da herhalde o zaman 45 günlük falan. Biz bunu yazdık daha doğrusu ben yazdım, o beni gaza getirdi, motive etti. 

Sonra şarkının aranjesi falan bitti, TRT'ye gönderdik. Şarkıyı müstehcen buldular. Ben Mithat Can'ı düşünerek yazdım sözleri ama nereden bilecekler benim oğlumla ilgili o sırada ne hissettiğimi. Bir tane lohusa kadın çocuğuyla ilgili ne hissediyor... Yarattığı algı farklı oldu ama o şarkı Mithat Can'aydı' açıklamasında bulunmuş. 

Şarkının müstehcen bulunmasına mı yanalım, senelerce aşk şarkısı sandığımıza mı bilemiyoruz fakat iddia ediyoruz; baştan sona evlada yazılmış bir şarkı olarak dinlendiğinde İkinci Bahar müthiş duygular uyandırıyor insanın içinde. Her ne kadar bir daha aşık olmak, hatta ikinci evlilik yapmak gibi yorumlansa da Sezen Aksu, ikinci baharını oğluyla yaşamış anlayacağınız. 

İkinci bahar yaşıyor ömrüm 

Gel benim yarim oluver şimdi 

Seni gül gibi öpe koklaya 

Gözümden dilimden sakınır saklar

Bugünkü aklımla severim şimdi

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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