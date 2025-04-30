Aşk Şarkısı Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz: Sezen Aksu'nun "İkinci Bahar" Şarkısının Bilinmeyen Hikayesi!
Her şarkısıyla dinleyicisinin kalbinde bambaşka bir yer edinen Sezen Aksu, özellikle de aşk şarkılarıyla milyonların yüreğine dokunmuş, acılarına, sevinçlerine, hasretlerine yoldaşlık etmiş bir isim. Aşk şarkısı olduğu zannedilen bir şarkısı da İkinci Bahar. Fakat, İkinci Bahar sanılanın aksine aşktan doğmuş bir şarkı değil.
Peki Sezen Aksu İkinci Bahar'ı kime yazdı? Buyurun gelin, ikonik şarkının üstünden 42 yıl geçmesine rağmen bilinmeyen detaylarına beraber bakalım!
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Saymaya başlasak bitiremeyeceğiz kadar çok unutulmaz şarkıya imza atmış, yeri geldiğinde yüreğimizi delip geçmiş, yeri geldiğinde midemizdeki kelebekleri pır pır uçuşturmuş Sezen Aksu'ya senelerdir hasretiz.
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Onno Tunç'a yazıldığı, hiç olmadı kesinlikle bir aşk hikayesine dayandığı düşünülen şarkılardan biri de İkinci Bahar'dı.
Fakat yıllarca kulağımızın pasını silen İkinci Bahar'ın arkasında bambaşka bir hikaye yatıyor aslında. Üstelik 42 yıl geçmesine rağmen birçok kişi tarafından da bilinmiyor bu şarkının kime yazıldığı...
Hayatı boyunca 4 evlilik yapan Sezen Aksu, üçüncü evliliğini 1981 yılında Sinan Özer'le yapmıştı.
Şimdi gelin sizi seneler öncesine, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le katıldığı programa ve İkinci Bahar şarkısı itirafında bulunduğu o anlara ışınlayalım.
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Yine katıldığı bir başka programda İkinci Bahar'la ilgili konuşan Sezen Aksu;
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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