Aşk Şarkısı Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz: Sezen Aksu'nun "İkinci Bahar" Şarkısının Bilinmeyen Hikayesi!

Tükeneceğiz, Seni Yerler, Haydi Gel Benimle Ol, Rakkas, İstanbul İstanbul Olalı, Şinanay, Farkındayım, Sen Ağlama, Geri Dön ve niceleri...

1970'lerden beri hayatımıza olan Türkiye'nin Minik Serçe'si 16 Ocak 2016'da verdiği konserde '40 yılı tamamladık Allahın izniyle. Küçücük bir kız gibi düşünüyordum kendimi o zaman, hala öyle hissediyorum ama beden ruha ihanet ediyor' açıklamasında bulunmuş, bir daha sahne almayacağını duyurmuştu.

Sözünden de dönmedi gerçekten. 2016'da sahneye veda eden Sezen Aksu, onca ısrar ve talebe rağmen bir daha hiç şen şakrak halleriyle sahneye çıkmadı. 10 yıl geçti, şarkıları bir an olsun eskimedi. Çoğunu aşkı Onno Tunç'a yazdığını bildiğimizden, hemen hemen her aşk temalı şarkısı için 'Bu da Onno Tunç'adır' diye düşündük.