Gerçek Olabilir mi? Yalın'ın İkonik Şarkısını Bir Dönem Gönlünü Kaptırdığı Beren Saat'e Yazdığı İddia Edildi!
Gerçek Olabilir mi? Yalın'ın İkonik Şarkısını Bir Dönem Gönlünü Kaptırdığı Beren Saat'e Yazdığı İddia Edildi!
Yıllar yıllar öncesine dayanan enteresan bir meseleye ışınlıyoruz sizi! İddia o ki bir dönem Beren Saat'e gönlünü kaptıran Yalın, başlığından sözlerine gönderme akan ikonik şarkısını ünlü oyuncu için yazmış!
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Beşiktaş Stadyumu'nda verdiği konserle binlerce insanı kendine hayran bırakan, senelerdir istisnasız tüm şarkılarını dilimize dolamayı başaran Yalın, inatla "bekarlık sultanlıktır" diyenlerden biliyorsunuz!
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Daha önce Tuba Ünsal'la uzun soluklu bir aşk yaşayan ünlü şarkıcının adı bir dönem de Beren Saat'le anılmıştı hatırlarsanız.
Hatta Kenan Doğulu ve Yalın'ın arasının bozulmasının sebebinin de Yalın'ın Beren Saat'e duyduğu ilgi olduğu iddia edilmişti. Fakat konuyla ilgili Ayşe Arman'a konuşan Yalın, konuyu iyice muallakta bırakarak👇
Bu hikaye de böyle kapanmıştı ki geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia Yalın ve Beren Saat meselesini yeniden gündeme getirdi!
Yalın'ın Beren Saat'le tanıştığı ve "biraz sohbet birkaç mesaj" etkileşiminde bulunduğu 2012 senesinde "Olmasa da Olur" şarkısını kendisi için yazdığı iddia edildi!
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İddiayı duyan sosyal medya kullanıcıları da hararetlendi tabii! Biz sizin için şarkıyı da Beren Saat'e yazıldığı düşünülünce oldukça manidar gelen sözleri de şuraya bırakalım! Sonra da size soralım? Var mı sizce ihtimal? 😉
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