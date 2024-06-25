Gerçek Olabilir mi? Yalın'ın İkonik Şarkısını Bir Dönem Gönlünü Kaptırdığı Beren Saat'e Yazdığı İddia Edildi!

'Öyle anlatıldığı gibi bir kırık kalp, iki arkadaş arasında kalmış aşk gibi hiç bir durum yok. Evet, yılbaşında Beren’le Yılmaz Erdoğan’ların evinde tanıştım. Biraz sohbet, birkaç mesaj... O kadar... Durum budur yani… Sonra onlar birlikte oldu…' açıklamasında bulunmuştu.