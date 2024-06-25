Milan Efe'nin Yüzü Suyu Hürmetine Adalet İsteyen Şükran Polat, Dilan ve Engin Polat Tahliyesiyle Muradına Erdi
Milan Efe'nin Yüzü Suyu Hürmetine Adalet İsteyen Şükran Polat, Dilan ve Engin Polat Tahliyesiyle Muradına Erdi
Anne Şükran Polat, Dilan ve Engin Polat hakkında çıkan tahliye kararı karşısında Allah'a şükretti!
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Lüks ve şaşaalı hayatları bir günde tepetaklan olan ve 5 Kasım 2023'ten bu yana cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat'a geçtiğimiz dakikalarda tahliye geldi.
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Tahliye kararının yalnızca Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin kurşunlanma davasını içerdiği ve Polatların diğer davalardan tutukluk sürecinin devam edeceği bildirildi fakat sabahın erken saatlerinden bu yana davayı takip eden anne Şükran Polat, sevincini gizleyemedi.
Önce davanın görüldüğü sırada Dilan ve Engin Polat'ın oğlu Milan Efe'yi paylaşarak "şu çocuğun yüzü suyu hürmetine adalet istiyorum" serzenişinde bulunan Şükran Polat👇
Tahliye kararını duyar duymaz Allah'a şükretti...
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