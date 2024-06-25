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Milan Efe'nin Yüzü Suyu Hürmetine Adalet İsteyen Şükran Polat, Dilan ve Engin Polat Tahliyesiyle Muradına Erdi

Milan Efe'nin Yüzü Suyu Hürmetine Adalet İsteyen Şükran Polat, Dilan ve Engin Polat Tahliyesiyle Muradına Erdi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 14:07

Anne Şükran Polat, Dilan ve Engin Polat hakkında çıkan tahliye kararı karşısında Allah'a şükretti!

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Lüks ve şaşaalı hayatları bir günde tepetaklan olan ve 5 Kasım 2023'ten bu yana cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat'a geçtiğimiz dakikalarda tahliye geldi.

Lüks ve şaşaalı hayatları bir günde tepetaklan olan ve 5 Kasım 2023'ten bu yana cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat'a geçtiğimiz dakikalarda tahliye geldi.

Gazeteci Emrullah Erdinç, Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin kurşunlanması olayında Dilan Polat ve Engin Polat hakkında tutuksuz yargılama kararı çıktığını duyurdu.

Tüm detaylardan bu yazımızdan bahsetmiştik:

Tahliye kararının yalnızca Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin kurşunlanma davasını içerdiği ve Polatların diğer davalardan tutukluk sürecinin devam edeceği bildirildi fakat sabahın erken saatlerinden bu yana davayı takip eden anne Şükran Polat, sevincini gizleyemedi.

Tahliye kararının yalnızca Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin kurşunlanma davasını içerdiği ve Polatların diğer davalardan tutukluk sürecinin devam edeceği bildirildi fakat sabahın erken saatlerinden bu yana davayı takip eden anne Şükran Polat, sevincini gizleyemedi.

Önce davanın görüldüğü sırada Dilan ve Engin Polat'ın oğlu Milan Efe'yi paylaşarak "şu çocuğun yüzü suyu hürmetine adalet istiyorum" serzenişinde bulunan Şükran Polat👇

Önce davanın görüldüğü sırada Dilan ve Engin Polat'ın oğlu Milan Efe'yi paylaşarak "şu çocuğun yüzü suyu hürmetine adalet istiyorum" serzenişinde bulunan Şükran Polat👇

Tahliye kararını duyar duymaz Allah'a şükretti...

Tahliye kararını duyar duymaz Allah'a şükretti...

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