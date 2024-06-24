Suda Bile Üstünden Karizma Akıyor: Toplanın, Kıvanç Tatlıtuğ'un Geleneksel Sörf Şovunun 2024 Versiyonu Geldi!
Suda Bile Üstünden Karizma Akıyor: Toplanın, Kıvanç Tatlıtuğ'un Geleneksel Sörf Şovunun 2024 Versiyonu Geldi!
Geçtiğimiz sene de Bodrum'da yaptığı jet-surf'le hepimize bir durgunluk geçirten Kıvanç Tatlıtuğ, artık gelenekselleşen sörf şovunun 2024 versiyonunu gerçekleştirdi!🙈
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Ülkenin en yakışıklı erkeklerinin başında gelen, milyonlar için de her özelliğiyle 'ideal erkek', 'ideal koca' ve 'ideal baba'yı temsil eden Kıvanç Tatlıtuğ topluca övmelere doyamadığımız isimlerden biliyorsunuz!
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Attığı her adım olay olan, oyunculuğu ayrı karizması ayrı konuşulan Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e duyduğu büyük aşk ve oğlu Kurt Efe'ye düşkünlüğüyle kalbimizi eritiyor. En son Aile dizisiyle seyircisiyle buluşan ünlü oyuncu, şimdilerde Bodrum'da yazın keyfini ailesiyle çıkarıyor!
Mutlaka hatırlarsınız, geçtiğimiz sene bu sıralar Kıvanç Tatlıtuğ'un jet-surf'le şov yaptığı anlar gündeme oturmuş, sosyal medya kullanıcılarına "10 parmağında da 10 marifet mi be adam" dedirtmişti.
Hazırsanız sizi şöyle alalım! Artık gelenekselleşen Kıvanç Tatlıtuğ sörf şovunun 2024 versiyonu geçtiğimiz saatlerde sosyal medya platformlarına yıldırım gibi düştü!
Suda bile karizmasından bir gram eksilmeyen Tatlıtuğ'un süzüldüğü anlar yine ve yeniden "41 kere maşallah" dedirtti!
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