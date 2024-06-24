Reklam Diyen Herkese İnat Dudak Dudağa Görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Yine Kimseyi Memnun Edemedi
Reklam Diyen Herkese İnat Dudak Dudağa Görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Yine Kimseyi Memnun Edemedi
Beraber Kandilli tatiline çıkan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, Aramızda Kalmasın'dan Tolga Bozduman'ın kameralarına yakalandı! İkilinin dudak dudağa neşeli halleri yine kimsecikleri memnun etmedi!
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Malumunuz, aylardır gündemimizde Serenay Sarıkaya ve yıldızı aniden parlayan şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı aşk var!
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Fakat kimilerinin yakıştırdığı bu çift, büyük bir çoğunluğa yapmacık ve sahte geliyor... İkilinin aşkının reklam ilişkisi olduğu, birkaç ay beraber gözüküp birbirlerine maksimum faydayı sağladıktan sonra da biteceği düşünülüyor...
Fakat gelin görün ki aylar önce başlayan dedikodular hız kesmeden devam ediyor hatta artık ilişki bariz bir şekilde kabul edilmiş durumda. Belki denk gelmişsinizdir, beraber çıktıkları bir Milano tatili vardı ve yine birlikte görüntülenmeseler de sıra beklerkenki halleri sosyal medyaya sızmıştı.
Birkaç hafta sonra da bir mekandan el ele çıkarken görüntülenmişlerdi. Ama yorumlar ve düşünce şekli değişmedi, sosyal medya kullanıcıları yine inanmadı, yine samimi bulmadı.
Geçtiğimiz saatlerde bu popüler olduğu kadar tartışılan çiftten taze görüntüler düştü! Aramızda Kalmasın muhabiri Tolga Bozduman, Kandilli kaçamağı yapan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'i ilk kez dudak dudağa görüntüledi!
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Sonra ne oldu derseniz, yine ve yeniden kimse inandırıcı bulmadı Serenay ve Mert'i! Buyurun, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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Sonra da sizin yorumunuzu alalım! Bu aşk size geçiyor mu geçmiyor mu? Hadi aşağıda buluşalım!
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