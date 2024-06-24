"Başıboş Sokak Köpeklerine" Çarpıp Sinirlenen Kullanıcıya Ece Seçkin'den Zehir Zemberek Sözler!
"Başıboş Sokak Köpeklerine" Çarpıp Sinirlenen Kullanıcıya Ece Seçkin'den Zehir Zemberek Sözler!
Dobralığı ve sivri dilli açıklamalarıyla sık sık gündem olan Ece Seçkin, Twitter'da (X) yine sinirlerine hakim olamadı. 'Başıboş sokak köpeklerine' çarpıp bir de üstüne sinirlenen kullanıcıyı gören Seçkin, duruma dair iki çift laf etmeden duramadı!
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Sesi ve şarkıları yıllardır beğenilerek takip edilen, sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Ece Seçkin'i biraz takip ediyorsanız kendisinin çok aktif bir Twitter (X) kullanıcısı olduğunu da biliyorsunuzdur.
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Hoşlanmadığı yorumların hepsini yakinen takip eden ve gerektiği yerde gereken cevabı vermekten de hiç çekinmeyen Seçkin, düzenli aralıklarla X kullanıcılarıyla girdiği laf dalaşlarıyla dikkat çekiyor.
Bugün de yine gündemimizde Ece Seçkin'in bir kullanıcıya verdiği tepki var. Fakat bu seferki konu aylardır tartışılan ve milyonları ikiye bölen "başıboş sokak hayvanları" meselesine değiyor...
X'te M.B. adlı bir kullanıcı, başıboş sokak köpekleri yüzünden kaza yaptığını iddia ediyor. Ve " Şimdi hala birileri istiyor diye köpeklere katlanmak zorunda değilim. Tüm sözde hayvanseverlere sesleniyorum çok düşünüyorsanız alın evinize ya da beraber barınakta yaşayın" çıkışında bulunuyor 👇
Köpeklerin kanının bulaştığı fakat herhangi bir hasar görmeyen arabasının fotoğrafını paylaşan kullanıcıyı gören Ece Seçkin de her zamanki gibi yerinde duramıyor tabii. Öfkesini kusarak M.B. adlı kullanıcıya tepki gösteren binlerce insanın sesi oluyor!
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