"Başıboş Sokak Köpeklerine" Çarpıp Sinirlenen Kullanıcıya Ece Seçkin'den Zehir Zemberek Sözler!

Dobralığı ve sivri dilli açıklamalarıyla sık sık gündem olan Ece Seçkin, Twitter'da (X) yine sinirlerine hakim olamadı. 'Başıboş sokak köpeklerine' çarpıp bir de üstüne sinirlenen kullanıcıyı gören Seçkin, duruma dair iki çift laf etmeden duramadı!