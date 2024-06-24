Koğuş Arkadaşları Dilan Polat ve Seçil Erzan'ın "Dertleştiğini" Öğrenen Mizahşörler İkiliyi Diline Fena Doladı

7 aydır kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından tutuklu olan Dilan Polat ve onlarca kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan Seçil Erzan'ın kabul edilen koğuş arkadaşı olma talebi sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!