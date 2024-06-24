Koğuş Arkadaşları Dilan Polat ve Seçil Erzan'ın "Dertleştiğini" Öğrenen Mizahşörler İkiliyi Diline Fena Doladı
Koğuş Arkadaşları Dilan Polat ve Seçil Erzan'ın "Dertleştiğini" Öğrenen Mizahşörler İkiliyi Diline Fena Doladı
7 aydır kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından tutuklu olan Dilan Polat ve onlarca kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan Seçil Erzan'ın kabul edilen koğuş arkadaşı olma talebi sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Yüksek kâr vaat ederek kurduğu gizli fon ile ünlü futbolcular dahil onlarca kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan, 14 aydır👇
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Eşi Engin Polat'la beraber gösterişin dibine vurdukları lüks hayatları göze batınca kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından tutuklanan Dilan Polat da 7 aydır Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde kalıyor biliyorsunuz.
Belki denk gelmişsinizdir, bugünün gündeminde bu ikilinin talep ettiği ve kabul edilen "koğuş arkadaşlığı" vardı!
Tutuklandıkları günden beri gündemden düşmeyen ikilinin şimdi koğuş arkadaşı olması ve avukattan gelen "çok iyi oldu, dertleşiyorlar" vurgusu sosyal medya kullanıcılarını bir tetikledi tabii! Mizahşörler göreve koştu, bu kabul edilen talepler sosyal medyaya hayatı sorgulattı 🙈
Hazırsanız, buyurun bugün de bu meselenin goygoyu nasıl akıp gitmiş beraber bakalım! 👇
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