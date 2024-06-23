Ahmet Mümtaz Taylan'dan Antrenmanda Arda Güler'in Elinden Formasını Alan Montella'ya Sert Çıkış!
Ahmet Mümtaz Taylan'dan Antrenmanda Arda Güler'in Elinden Formasını Alan Montella'ya Sert Çıkış!
Çekya maçına hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nın antrenman görüntülerinde dikkat çeken Arda Güler detayına Ahmet Mümtaz Taylan'dan Montello'yu haşladığı bir yorum geldi.
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Mutlaka denk gelmişsinizdir, Çekya maçı için hazırlıklara başlayan A Milli Futbol Takımı’nın antrenmanından tepki çeken görüntüler yayıldı.
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Antrenman esnasında Arda Güler'in elinden formasını alan teknik direktör Montella'nın hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Sosyal medyada Montella'ya tepkiler yükselirken, konuya dair bir yorum da usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'dan geldi. Montella'nın milli gururumuz Arda'nın elinden formayı aldığı anları görünce sinirlenen Taylan, teknik direktörü fena haşladı.
Arda Güler'e seslenen Ahmet Mümtaz Taylan, "Aldırma Arda, sen "gelecek"sin" dedi. Montella için de lafını esirgemedi...
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