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Ahmet Mümtaz Taylan'dan Antrenmanda Arda Güler'in Elinden Formasını Alan Montella'ya Sert Çıkış!

Ahmet Mümtaz Taylan'dan Antrenmanda Arda Güler'in Elinden Formasını Alan Montella'ya Sert Çıkış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
23.06.2024 - 22:17

Çekya maçına hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nın antrenman görüntülerinde dikkat çeken Arda Güler detayına Ahmet Mümtaz Taylan'dan Montello'yu haşladığı bir yorum geldi.

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Mutlaka denk gelmişsinizdir, Çekya maçı için hazırlıklara başlayan A Milli Futbol Takımı’nın antrenmanından tepki çeken görüntüler yayıldı.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, Çekya maçı için hazırlıklara başlayan A Milli Futbol Takımı’nın antrenmanından tepki çeken görüntüler yayıldı.

Antrenman esnasında Arda Güler'in elinden formasını alan teknik direktör Montella'nın hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Antrenman esnasında Arda Güler'in elinden formasını alan teknik direktör Montella'nın hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaçıranlar için o anlara bu yazımızda yer vermiştik:

Sosyal medyada Montella'ya tepkiler yükselirken, konuya dair bir yorum da usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'dan geldi. Montella'nın milli gururumuz Arda'nın elinden formayı aldığı anları görünce sinirlenen Taylan, teknik direktörü fena haşladı.

Sosyal medyada Montella'ya tepkiler yükselirken, konuya dair bir yorum da usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'dan geldi. Montella'nın milli gururumuz Arda'nın elinden formayı aldığı anları görünce sinirlenen Taylan, teknik direktörü fena haşladı.

Arda Güler'e seslenen Ahmet Mümtaz Taylan, "Aldırma Arda, sen "gelecek"sin" dedi. Montella için de lafını esirgemedi...

Arda Güler'e seslenen Ahmet Mümtaz Taylan, "Aldırma Arda, sen "gelecek"sin" dedi. Montella için de lafını esirgemedi...
twitter.com

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