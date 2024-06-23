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Teknik Direktör Montella Antrenman Esnasında Arda Güler'in Elinden Formasını Aldı!

Teknik Direktör Montella Antrenman Esnasında Arda Güler'in Elinden Formasını Aldı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 21:02

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A Milli Futbol Takımı’nın Çekya maçı için hazırlıklara başladı. Milli Takım oyuncularımız yoğun antrenmanlara hız kesmeden devam ediyor.

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Hazırlıklar devam ederken, antrenman esnasında Montella'dan beklenmeyen bir hareket geldi. Teknik adam, Arda Güler'in elinden antrenman formasını alıp bir başka oyuncuya verdi.

Hazırlıklar devam ederken, antrenman esnasında Montella'dan beklenmeyen bir hareket geldi. Teknik adam, Arda Güler'in elinden antrenman formasını alıp bir başka oyuncuya verdi.

Tekrar sakatlanma riskine karşı Arda Güler, fizyoterapistiyle özel bir antrenman gerçekleştirdi.

Tekrar sakatlanma riskine karşı Arda Güler, fizyoterapistiyle özel bir antrenman gerçekleştirdi.

Beklenmedik kararın kamera görüntüleri ise bu şekilde;

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