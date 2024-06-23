Teknik Direktör Montella Antrenman Esnasında Arda Güler'in Elinden Formasını Aldı!

A Milli Futbol Takımı’nın Çekya maçı için hazırlıklara başladı. Milli Takım oyuncularımız yoğun antrenmanlara hız kesmeden devam ediyor.
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Hazırlıklar devam ederken, antrenman esnasında Montella'dan beklenmeyen bir hareket geldi. Teknik adam, Arda Güler'in elinden antrenman formasını alıp bir başka oyuncuya verdi.
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Tekrar sakatlanma riskine karşı Arda Güler, fizyoterapistiyle özel bir antrenman gerçekleştirdi.
Beklenmedik kararın kamera görüntüleri ise bu şekilde;
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