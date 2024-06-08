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Başarılarını Aşka Borçlular: Bir Tiktok Kullanıcısı Arda Güler'i Messi'ye Benzetti!

Başarılarını Aşka Borçlular: Bir Tiktok Kullanıcısı Arda Güler'i Messi'ye Benzetti!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 11:33

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Inter Miami'de forvet oyuncusu olan ve başarılı kariyeriyle tanınan Lionel Messi ve Real Madrid CF'de orta saha oyuncusu olan değerli futbolcumuz Arda Güler; @eagle5_yedek_ isimli Tiktok kullanıcısı tarafından aşk hayatları ve kariyer gelişimleriyle birbirlerine benzetildi.

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2017 yılında dünya evine giren Lionel Messi ve eşi Antonella Roccuzzo'nun tanışma geçmişleri çocukluk çağlarına dayanıyor. İkili ilişkilerini ilk olarak 2009 yılında doğrulamıştı. Şimdilerde ise evli, mutlu ve çocuklu olan çiftin, üç tane de erkek çocuğu var.

2017 yılında dünya evine giren Lionel Messi ve eşi Antonella Roccuzzo'nun tanışma geçmişleri çocukluk çağlarına dayanıyor. İkili ilişkilerini ilk olarak 2009 yılında doğrulamıştı. Şimdilerde ise evli, mutlu ve çocuklu olan çiftin, üç tane de erkek çocuğu var.

Başarılarıyla sık sık gündem olan futbolcumuz Arda Güler ise geçtiğimiz günlerde aşkını yere göğe sığdıramamış ve sosyal medya hesabından ''şimdilerde hayat'' notu düşerek paylaşmıştı.

Başarılarıyla sık sık gündem olan futbolcumuz Arda Güler ise geçtiğimiz günlerde aşkını yere göğe sığdıramamış ve sosyal medya hesabından ''şimdilerde hayat'' notu düşerek paylaşmıştı.

16 yaşından beri birlikte oldukları söylenen Arda Güler ve Duru Nayman çifti için ise bir Tiktok kullanıcısının hazırladığı video viral oldu.

16 yaşından beri birlikte oldukları söylenen Arda Güler ve Duru Nayman çifti için ise bir Tiktok kullanıcısının hazırladığı video viral oldu.

Kullanıcı paylaştığı videoda Messi ve Arda gülerin başarının basamaklarını tırmanırken ilişkilerinin kıymetini bilip taviz vermemeleriyle ikiliyi benzetti. ''Hanımcılar kazanıyor'' diye de ekledi.

Kullanıcı paylaştığı videoda Messi ve Arda gülerin başarının basamaklarını tırmanırken ilişkilerinin kıymetini bilip taviz vermemeleriyle ikiliyi benzetti. ''Hanımcılar kazanıyor'' diye de ekledi.

İşte o paylaşım;

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