Başarılarını Aşka Borçlular: Bir Tiktok Kullanıcısı Arda Güler'i Messi'ye Benzetti!

Inter Miami'de forvet oyuncusu olan ve başarılı kariyeriyle tanınan Lionel Messi ve Real Madrid CF'de orta saha oyuncusu olan değerli futbolcumuz Arda Güler; @eagle5_yedek_ isimli Tiktok kullanıcısı tarafından aşk hayatları ve kariyer gelişimleriyle birbirlerine benzetildi.