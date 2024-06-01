Arda Güler Şampiyonlar Ligi'ni Kazanan İlk Türk Futbolcu Oldu: İlber Ortaylı'ya Şapka Çıkarttırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyon Real Madrid oldu. Avrupa'nın en büyüğü olan Real Madrid'in kadrosunda milli gururumuz Arda Güler'de yer aldı. Ardından İlber Ortaylı'nın Arda Güler hakkındaki açıklaması bizleri gururla doldurdu.
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Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldıran ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.
İlber Hocamız da gururla dolmuş olacak ki "Arda Güler'e şapkamı çıkartıyorum." açıklamasında bulundu.
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