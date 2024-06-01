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Şampiyonlar Ligi'nde Kupa Real Madrid'in! Eflatun-Beyazlılar Borussia Dortmund'u 2-0 Mağlup Etti

Şampiyonlar Ligi'nde Kupa Real Madrid'in! Eflatun-Beyazlılar Borussia Dortmund'u 2-0 Mağlup Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
01.06.2024 - 23:57

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu İspanya ekibi Real Madrid oldu. Eflatun-beyazlılar, finalde Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü oldu.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynandı.

Müthiş heyecana sahne olan kupa mücadelesinden Real Madrid, 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Müthiş heyecana sahne olan kupa mücadelesinden Real Madrid, 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Kupayı getiren golleri, 74. dakikada Daniel Carvajal ile 83. dakikada Vinicius kaydetti.

Kupayı getiren golleri, 74. dakikada Daniel Carvajal ile 83. dakikada Vinicius kaydetti.

Bu sonuçla Real Madrid, 15. şampiyonluğu ilan ederken eflatun-beyazlı formayı giyen milli futbolcumuz Arda Güler de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu oldu.

Bu sonuçla Real Madrid, 15. şampiyonluğu ilan ederken eflatun-beyazlı formayı giyen milli futbolcumuz Arda Güler de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu oldu.

Real Madrid'in paylaşımı 👇

Real Madrid'in paylaşımı 👇
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