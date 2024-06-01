Şampiyonlar Ligi'nde Kupa Real Madrid'in! Eflatun-Beyazlılar Borussia Dortmund'u 2-0 Mağlup Etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu İspanya ekibi Real Madrid oldu. Eflatun-beyazlılar, finalde Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü oldu.