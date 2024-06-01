Şampiyonlar Ligi'nde Kupa Real Madrid'in! Eflatun-Beyazlılar Borussia Dortmund'u 2-0 Mağlup Etti
Şampiyonlar Ligi'nde Kupa Real Madrid'in! Eflatun-Beyazlılar Borussia Dortmund'u 2-0 Mağlup Etti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu İspanya ekibi Real Madrid oldu. Eflatun-beyazlılar, finalde Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü oldu.
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynandı.
Müthiş heyecana sahne olan kupa mücadelesinden Real Madrid, 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Kupayı getiren golleri, 74. dakikada Daniel Carvajal ile 83. dakikada Vinicius kaydetti.
Bu sonuçla Real Madrid, 15. şampiyonluğu ilan ederken eflatun-beyazlı formayı giyen milli futbolcumuz Arda Güler de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu oldu.
Real Madrid'in paylaşımı 👇
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