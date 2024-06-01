Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Taraftarına Mesaj: "Yarın Kadıköy'de Buluşuyoruz"
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Taraftarına Mesaj: "Yarın Kadıköy'de Buluşuyoruz"
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu. Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli taraftarları Kadıköy'e davet etti.
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Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Mario Branco ile Real Madrid - Dortmund maçını izleyen Mourinho, yarın İstanbul'a geliyor. (Yağız Sabuncuoğlu)
Portekizli çalıştırıcı, saat 14.00'te İstanbul'da olacak. Saat 19.00’da ise stadyumda imza töreni düzenlenecek.
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dünyanin en büyük klübü mü ? 10 dakka önce 15 inci sampiyonlar ligi kupasini alan real madrid degilmiydi,ben mi yaniliyorum..
99 puanı gececek mi ???
bu tffyi kimse geçemez merak etme . Avrupa için geliyor