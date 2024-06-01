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Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Taraftarına Mesaj: "Yarın Kadıköy'de Buluşuyoruz"

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Taraftarına Mesaj: "Yarın Kadıköy'de Buluşuyoruz"

Fenerbahçe
Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
01.06.2024 - 23:55

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu. Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli taraftarları Kadıköy'e davet etti.

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Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Mario Branco ile Real Madrid - Dortmund maçını izleyen Mourinho, yarın İstanbul'a geliyor. (Yağız Sabuncuoğlu)

Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Mario Branco ile Real Madrid - Dortmund maçını izleyen Mourinho, yarın İstanbul'a geliyor. (Yağız Sabuncuoğlu)

Portekizli çalıştırıcı, saat 14.00'te İstanbul'da olacak. Saat 19.00’da ise stadyumda imza töreni düzenlenecek.

Portekizli çalıştırıcı, saat 14.00'te İstanbul'da olacak. Saat 19.00’da ise stadyumda imza töreni düzenlenecek.

Mourinho'nun mesajı 👇

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dogrucu adam

dünyanin en büyük klübü mü ? 10 dakka önce 15 inci sampiyonlar ligi kupasini alan real madrid degilmiydi,ben mi yaniliyorum..

Tribal Turk

99 puanı gececek mi ???

Muhmet Siyah

bu tffyi kimse geçemez merak etme . Avrupa için geliyor